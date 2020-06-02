Финансы

Банки.руБанки.руОфициальный курс доллара снизился на 1 рубль, евро — на 91 копейку

Банк России установил официальные курсы валют на 2 июня. Курс доллара понизился на 1,04 рубля, составив 69,7114 рубля (70,752 рубля на 1 июня). Курс евро опустился на 0,91 рубля, до 77,6376 рубля (с 78,5489 рубля на 1 июня).
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Банк России снова понизил официальные курсы доллара и евро

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Официальный курс евро на среду снизился до 76,78 рубля

ПРАЙМ06:12

Официальный курс доллара снижен на 73 копейки, евро — на 86

Банки.ру06:13

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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 3 июня в размере 76.7782 руб. против 77.6376 руб. на 2 июня

АК&М06:27

ЦБ РФ установил курс евро с 3 июня в размере 76,7782 руб

Финмаркет06:21

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро

Коммерсантъвчера в 07:38
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Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
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В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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Парад Победы в Москве проведут с элементами торжества 1945 года

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На Украине назвали дату открытия границы с Донбассом

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак назвал дату открытия границы с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
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Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

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Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
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В челябинском магазине охранник нокаутировал мужчину на каблуках

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