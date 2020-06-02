Банк России установил официальные курсы валют на 2 июня. Курс доллара понизился на 1,04 рубля, составив 69,7114 рубля (70,752 рубля на 1 июня). Курс евро опустился на 0,91 рубля, до 77,6376 рубля (с 78,5489 рубля на 1 июня).

Официальный курс доллара снизился на 1 рубль, евро — на 91 копейку

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