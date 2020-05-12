Банк России установил официальные курсы валют на 13 мая. Курс доллара понизился на 43,99 копейки, составив 73,4326 рубля (73,8725 рубля на 12 мая). Курс евро снизился на 56,45 копейки до 79,4394 рубля (с 80,0039 рубля на 12 мая).

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