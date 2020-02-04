Банк России установил официальные курсы валют на 5 февраля. Курс доллара понизился на 47,49 копейки, составив 63,4342 рубля (63,9091 рубля на 4 февраля). Курс евро снизился на 66,56 копейки до 70,1265 рубля (с 70,7921 рубля на 4 февраля).

Официальный курс доллара снизился на 47 копеек, евро — на 67

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