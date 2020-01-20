Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара снизился на 7 копеек, евро — на 33
Банк России установил официальные курсы валют на 21 января. Курс доллара понизился на 6,79 копейки, составив 61,4654 рубля (61,5333 рубля на 18 января). Курс евро опустился на 32,76 копейки, до 68,2082 рубля (с 68,5358 рубля на 18 января).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Политика
Хинштейн утвержден главой комитета Госдумы по информационной политике
Госдума назначила депутата Александра Хинштейна председателем комитета по информполитике, информационным технологиям и связи.
Политика
Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США
Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории.
Политика
В офисе Зеленского назвали тему возможной беседы с Путиным в Израиле
Встреча лидеров России и Украины в Израиле, на Всемирном форуме памяти Холокоста, пока не запланирована, сообщили в офисе Владимира Зеленского, передает «Интерфакс-Украина».
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Политика
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Политика
Путин оценил возможность перехода России к парламентской республике
Переход России к парламентской республике теоретически возможен, но не целесообразен, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями общественности Липецкой области.
Единоборства
Следующий соперник арестованного Емельяненко Исмаилов дал совет бойцу
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, отреагировал на инцидент с Александром Емельяненко, арестованного в Анапе на семь суток за хулиганство.
Общество
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на 100 миллионов рублей из-за слов о "нищих россиянах и быдле".
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Общество
Первые двигатели для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод
Первые двигатели ПД-14 прибыли на Иркутский авиазавод.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Происшествия
В Москве угрожают выбросить ребенка из окна квартиры
На юге Москвы спасатели пытаются попасть в квартиру, где, по информации СМИ, человек угрожает выбросить ребенка из окна, передает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного управления СК России по Москве Юлию Иванову.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Происшествия
На трассе «Скандинавия» при столкновении с КамАЗом погиб водитель
На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти при столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки, сообщает в среду отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Происшествия
Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство
Бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
Общество
На форуме в Давосе отменили сессию с участием Дерипаски
На Всемирном экономическом форуме в Давосе отменили сессию "Глобальное влияние климатической стратегии России", в которой должен был принять участие бизнесмен Олег Дерипаска.
Общество
Врачи назвали привычки, провоцирующие развитие рака
Исследования демонстрируют связь между низким уровнем гормона сна с увеличенным риском развития онкологии.
Общество
Умер советник Сечина Владимир Фейгин
Президент фонда Институт энергетики и финансов (ИЭФ), член совета директоров «Интер РАО ЕЭС», возглавляемого Игорем Сечиным, Владимир Фейгин умер в возрасте 74 лет.
Культура
Умер актер из «Монти Пайтона» Терри Джонс
Член комедийной группы "Монти Пайтон" Терри Джонс скончался на 78-м году жизни, сообщает "Би-би-си".
Политика
Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены
Аргумент в пользу строительства стены Аргументом Бессуднова стало то, что такой архитектурный памятник сможет привлечь внимание туристов к четырем российским регионам: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областям.
Политика
Названы покинувшие правительство России чиновники
Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Политика
Россия догнала Конго в рейтинге демократии
Россия догнала Конго в рейтинге демократии, расположившись на 134-м месте.
Политика
Россиянин продаст подарок Путина за 22 миллиона рублей
Россиянин продаст подаренные президентом России Владимиром Путиным часы за 22 миллиона рублей. Объявление появилось на платформе Avito.
Происшествия
Буянившую на борту самолета в Дубай россиянку усмирили скотчем
В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча.
Культура
«Ведьмак» стал самым просматриваемым сериалом Netflix
Интерес к сериалу понятен, все-таки Netflix долгое время подогревал любопытство зрителей, держа в тайне дату премьеры и потихоньку показывая все новые кадры и захватывающие тизеры.