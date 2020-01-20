Банк России установил официальные курсы валют на 21 января. Курс доллара понизился на 6,79 копейки, составив 61,4654 рубля (61,5333 рубля на 18 января). Курс евро опустился на 32,76 копейки, до 68,2082 рубля (с 68,5358 рубля на 18 января).

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