Финансы

Банки.руБанки.руОфициальный курс доллара снизился на 7 копеек, евро — на 33

Банк России установил официальные курсы валют на 21 января. Курс доллара понизился на 6,79 копейки, составив 61,4654 рубля (61,5333 рубля на 18 января). Курс евро опустился на 32,76 копейки, до 68,2082 рубля (с 68,5358 рубля на 18 января).
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Официальный курс евро на четверг снизился до 68,52 рубля

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ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 января в размере 61,8343 руб

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