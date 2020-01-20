Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняБанк России снизил официальные курсы доллара и евро на 23 января

Доллар подешевел на 2,09 копейки – до 61,8343 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Центробанком РФ на четверг, 23 января. Курс евро снизился по сравнению с показателем на среду на 10,36 копейки – до 68,5186 рубля.
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ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на вторник до 61,47 рубля

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ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 января в размере 61,8343 руб

Финмаркет05:14

Курс валют: ЦБ объявил стоимость доллара и евро

Свободная Пресса05:24

Официальный курс евро на четверг снизился до 68,52 рубля

РИА Новости05:44

ЦБ понизил курс доллара на 23 января до 61,83 рубля

ТАСС05:31

Официальные курсы доллара и евро понижены

Росбалт06:00

Официальный курс доллара понизился на 2 копейки, евро — на 10

Банки.ру05:30
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