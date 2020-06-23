Финансы
Экономика сегодняБанк России понизил официальный курс доллара на 24 июня
Американская национальная валюта потеряла 0,6459 копейки и установилась на отметке 68,8376 рубля. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Центробанка России. Российский регулятор также понизил курс евро: валюта потеряла 0,1453 копейки и составляет 77,6832 рубля.
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Общество
Путин продлил выплаты соцработникам
Президент РФ Владимир Путин продлил выплаты соцработникам до 15 сентября.
ФАН 10:19
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, выступит с обращением к нации.
Ведомости 05:30
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
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Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель впервые показала новорожденную дочь
Ольга и Дмитрий пока не показывают личико девочки своим поклонникам, зато Рапунцель уже успела похвалиться своим поклонникам первым видеороликом с новорожденной малышкой.
Bimru.ru вчера в 08:19
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Сериал «Перри Мейсон» бьет рекорды на HBO
По подсчетам специалистов, первая серия «Мэйсона» побила многие рекорды, например успешный «Чужак» снятый по бестселлеру Стивена Кинга собрал всего 1,2 миллиона зрителей, а «Хранители» — 1,5 миллиона зрителей.
Телепрограмма 08:12
Экономика
ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса
Страховые компании начали предлагать гражданам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России только начали вводиться санитарные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
РБК 06:48
Здоровье
Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 05:13
Экономика
Для IT-отрасли предложили ввести бессрочные меры налоговой поддержки
Премьер-министр Михаил Мишустин намерен ввести для отечественной IT-отрасли бессрочные меры налоговой поддержки.
Российская газета вчера в 03:02
Политика
Путин назвал регионы, где ситуация с коронавирусом остается сложной
Президент России Владимир Путин назвал регионы, в которых ситуация с коронавирусом остается сложной.
Газета.Ru 10:09
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Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 21 июня в 12:41
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Газета.Ru вчера в 11:39
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Авто
Минпромторг даст россиянам скидки от 10 до 25% на покупку авто
Список граждан, которые могут получить скидку на автомобиль (10% или 25%), сильно увеличился, а максимальная стоимость автомобиля в кредит возросла с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей.
ToDay News Ufa 21 июня в 14:35
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Общество
Какие поправки хотят внести в Конституцию России
Согласно Закону «О поправке к Конституции Российской Федерации», предлаются следующие изменения: Создание федеральных территорий с назначением на них местной власти.
Калужские новости 09:59
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
Общество
Реставратор случайно уничтожил копию картины «Непорочное зачатие»
Простая косметическая реставрация убила произведение искусства. В Валенсии коллекционер отдал на чистку копию знаменитого полотна Мурильо.
РЕН ТВ 07:30
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании в школе
Законопроект о включении духовных и моральных качеств личности в образовательный процесс приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ, сообщила 23 июня пресс-служба нижней палаты Парламента России.
ИА Красная Весна 10:30
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Предложение о новой единовременной выплате направили в правительство представители Совета Федерации.
Live24 09:08
Общество
Путин предложил расширить программу льготной ипотеки
Путин отметил, что льготная ипотека будет распространяться на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей.
FlashNord 10:40
Политика
Путин призвал к осторожности до появления вакцины от коронавируса
Пока не появится надежная вакцина, нужно быть очень осторожными. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам.
Российская газета 10:24
Экономика
Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений граждан
Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что политика регулятора не обернется обесценением зарплат и сбережений россиян.
Аргументы и Факты 08:09