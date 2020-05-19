Финансы
ТАССЦБ понизил курс доллара на 21 мая до 72,34 рубля
Банк России установил на 21 мая 2020 г. официальный курс доллара на уровне 72,3381 рубля, что на 5,4 копейки ниже предыдущего показателя.
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Комментарии
Политика
Зеленский назвал Украину серьезной, но бедной страной
Ранее детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обнародовал данные прогноза, свидетельствующие о том, что экономический кризис на Украине приведет к резкому росту числа бедных в стране, а за чертой бедности окажутся свыше 6 млн человек.
ТАСС 05:24
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета 07:08
Политика
Зеленский: Россия не хочет обсуждать вопрос Крыма
Киев, 20 мая 2020, 14:46 — REGNUM Россия не желает обсуждать вопрос «возврата» Крыма, заявил 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства.
REGNUM 07:46
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Происшествия
В Кировской области нашли пропавшего 4-летнего ребенка
В Кировской области обнаружили ранее пропавшего 4-летнего мальчика. Он был найден в 1,5 км от своего дома.
РЕН ТВ вчера в 11:08
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини.
Lenta.ru вчера в 14:29
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
В автоконцерне «КамАЗ» сообщили о старте реализаций тягача КамАЗ-54901. Как стало известно, это дебютная модель нового семейства грузовиков.
Дни24 08:03
Политика
На Украине потребовали от НАТО 200 миллиардов долларов
Сенченко объяснил требование тем, что в случае включения Украины в клуб ядерных держав страны НАТО были бы вынуждены нести значительно большие расходы из-за обеспечения безопасности в мире.
Lenta.ru 06:32
Здоровье
«Каждый врач понимает это по-своему»: что такое плато и правда ли, что мы на него вышли
Сегодня впервые с начала эпидемии коронавирусной инфекции в России число выздоровевших за сутки превысило число инфицированных.
Новости Архангельска 29.ru 06:44
Здоровье
В Петербурге начинают испытания препарата против осложнений КОВИД
В крупных медицинских учреждениях Петербурга начинают испытания нового препарата «Левилимаб», который должен помочь при осложнениях из-за коронавирусной инфекции, об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».
Невские Новости 06:55
Политика
СФ одобрил запрет избираться судимым за преступления средней тяжести
Совет Федерации в среду на заседании одобрил закон, запрещающий баллотироваться в депутаты гражданам, которые ранее были осуждены за некоторые преступления средней тяжести.
РИА Новости 05:53
Происшествия
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Авто
Появились фото интерьера нового Haval H5
Китайские СМИ опубликовали свежие снимки интерьера нового внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 07:05
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
RT на русском 05:18
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
Здоровье
Определен новый эпицентр пандемии коронавируса
Новым очагом пандемии коронавируса может стать Латинская Америка, пишет Spiegel.
Live24 03:27
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Общество
В Воронежской области запущен первый этап выхода из ограничений
Воронеж, 20 мая 2020, 12:21 — REGNUM Первый этап выхода из ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, стартовал в Воронежской области с 20 мая.
REGNUM 05:21
Фигурное катание
Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения
Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения.
Чемпионат вчера в 02:17
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Кино
Создатели «Мстителей: Финал» показали альтернативные титры
Sibnet Новости 18 мая в 08:05
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Хоккей
В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Новые Известия 07:08