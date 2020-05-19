Банк России установил на 21 мая 2020 г. официальный курс доллара на уровне 72,3381 рубля, что на 5,4 копейки ниже предыдущего показателя.

ЦБ понизил курс доллара на 21 мая до 72,34 рубля

Политика Зеленский назвал Украину серьезной, но бедной страной Ранее детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обнародовал данные прогноза, свидетельствующие о том, что экономический кризис на Украине приведет к резкому росту числа бедных в стране, а за чертой бедности окажутся свыше 6 млн человек.

Экономика Сечин останется главой «Роснефти» "Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании. 27

Политика Зеленский: Россия не хочет обсуждать вопрос Крыма Киев, 20 мая 2020, 14:46 — REGNUM Россия не желает обсуждать вопрос «возврата» Крыма, заявил 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства. 96

Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 64

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини. 4,4K

Авто «КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения В автоконцерне «КамАЗ» сообщили о старте реализаций тягача КамАЗ-54901. Как стало известно, это дебютная модель нового семейства грузовиков. 5

Политика На Украине потребовали от НАТО 200 миллиардов долларов Сенченко объяснил требование тем, что в случае включения Украины в клуб ядерных держав страны НАТО были бы вынуждены нести значительно большие расходы из-за обеспечения безопасности в мире. 6

Здоровье В Петербурге начинают испытания препарата против осложнений КОВИД В крупных медицинских учреждениях Петербурга начинают испытания нового препарата «Левилимаб», который должен помочь при осложнениях из-за коронавирусной инфекции, об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург». 3

Политика СФ одобрил запрет избираться судимым за преступления средней тяжести Совет Федерации в среду на заседании одобрил закон, запрещающий баллотироваться в депутаты гражданам, которые ранее были осуждены за некоторые преступления средней тяжести.

Происшествия Истребитель F-35A разбился в США Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил. 461

Общество На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала. 1,3K

Фигурное катание Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения. 12

Общество В Пермском крае продлили режим самоизоляции Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. 84

Общество Сбербанк выявил новые схемы мошенничества Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов. 125