Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара упал на 64 копейки, евро — на 15 копеек
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 42,22 копейки, составив 72,0687 рубля. На Московской бирже курс доллара расчетами "завтра" на 13:25 мск снижается на 14 копеек, до 68,59 рубля, евро растет на 15 копеек, до 76,85 рубля.
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Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Романа Жукова обвинили в изнасиловании беременной супруги
Звезда 90-х Роман Жуков насиловал свою жену Елену на десятой неделе беременности, после чего у нее случился выкидыш.
Что происходит 06:39
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил санитарные правила до 2021 года
Соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила нашей стране предстоит до начала массовой вакцинации или до широкого применения действенного лекарства от COVID-19.
Новости. Зябликово вчера в 03:59
Здоровье
Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 10:59
Общество
Северодвинск закроют на карантин
"С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:45
Экономика
Россия оправится от коронавируса только через 2-3 года
Восстановление экономики России до докризисного уровня затянется на 2-3 года, считает гендиректор и владелец AEON Corporation Роман Троценко.
Капитал страны 08:50
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Здоровье
Пять активных очагов коронавируса «полыхают» в Псковской области
Пять активных очагов коронавируса зафиксировано в Псковской области, сообщил на совещании с медиками 4 июня главный санитарный врач региона Александр Нестерук.
Псковское агентство информации 04:53
Технологии
Эксперт объяснил, как определить, что смартфон прослушивается
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как можно распознать, прослушивается ли смартфон.
Аргументы и Факты вчера в 20:52
Здоровье
Ученые обнаружили неожиданную причину внезапного ожирения
Ученые из Университета Лаваля в Канаде объяснили, что нехватка кальция может стать причиной ожирения.
Экономика сегодня 07:59
Общество
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Известия вчера в 09:16
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Общество
В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, грозы и дождя.
RT на русском 08:54
Общество
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Здоровье
В Минздраве назвали самые распространенные виды рака в России
В Минздраве России назвали самые распространенные виды рака в России.
Evo-rus.com 03:33
Общество
«Справедливая России» предложила доплатить пенсионерам 1,38 трлн рублей
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил о подготовке фракцией законопроекта, в котором предлагается доплатить работающим и неработающим пенсионерам суммарно 1,38 триллиона рублей.
Российская газета 06:10
Шоу-бизнес
Алена Бабенко рассказала, как вылечилась от коронавируса
Заслуженная артистка России Алена Бабенко рассказала о своем опыте лечения от коронавирусной инфекции, призвала других заболевших не паниковать и возмутилась поведением больных, которые поступают в больницы с настроем "умирать, вместо того, чтобы лечиться".
Газета.Ru 04:33
Футбол
Роналду больше всех заработал во время пандемии коронавируса
Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду заработал в Instagram во время пандемии коронавируса c 12 марта по 14 мая €2,1 млн, сообщает Daily Mail.
News.ru 04:01
Экономика
Губернатор Алтайского края поручил повысить зарплаты бюджетникам
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил правительству региона выделить 1 миллиард рублей на повышение в этом году заработной платы работников бюджетной сферы, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 08:20
Политика
ВЦИОМ: поправки в конституцию поддерживают больше 60% россиян
Поправки в конституцию поддерживают 61% россиян. Об этом следует из опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 07:27
Общество
Попова призвала создать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 08:48
Происшествия
Следователь оправдала возлюбленного за кражу 17 миллионов рублей
В Ивановской области следователь полиции воспользовалась своим служебным положением и помогла сожителю избежать наказания за кражу 17 миллионов рублей.
Ридус 08:39
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России
Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:34
Общество
В Москву придет 30-градусная жара
Московский Комсомолец 06:35
Космос
Телескоп «Хаббл» помог найти места рождения первых звезд Вселенной
Появление первых звезд во Вселенной является более ранним событием, чем считалось, заявила группа астрономов во главе с Рачана Бхатавдекар, астрофизиком из Европейского космического агентства (ЕКА) 4 июня, на страницах журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (Oxford).
ИА Красная Весна 08:35
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Экономика
Основатель Wildberries обратилась к Путину
Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук планирует построить бизнес-технопарки в регионах России.
BFM.ru 07:37