Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс доллара упал на 64 копейки, евро — на 15 копеек

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 42,22 копейки, составив 72,0687 рубля. На Московской бирже курс доллара расчетами "завтра" на 13:25 мск снижается на 14 копеек, до 68,59 рубля, евро растет на 15 копеек, до 76,85 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ повысил курс доллара на 5 июня до 69,02 рубля

ТАСС06:34

Курс евро, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 70 копеек

Аргументы и Факты07:51

Официальные курсы доллара и евро резко повышены

Росбалт07:20

ЦБ повысил курс евро на пятницу до 77 рублей

Компания08:35

Официальный курс доллара вырос на 67 копеек, евро — на 70

Банки.ру06:50

Официальный курс доллара США вырос на 67 коп., евро — на 70 коп

Urbc.Ru06:27

Официальный курс доллара упал на 64 копейки, евро — на 15 копеек

РИА Новостивчера в 07:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
3,1K
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32
2,4K
Культура

Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
11
Политика

Пять регионов подали заявки на проведение электронного голосования

Заявки на проведение электронного дистанционного голосования по поправкам в конституцию подали пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
РИА Новости 09:38
14
Общество

Северодвинск закроют на карантин

Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск, где выявлено около 1 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях.
ТАСС 07:45
51
Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России

Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:34
607
Общество

В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ

Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
Ведомости 09:37
143
Наука

II группа крови названа самой незащищенной от коронавируса

II группа крови названа учеными самой незащищенной от коронавируса.
Evo-rus.com 06:38
58
Здоровье

Роспотребнадзор назвал безопасными занятия спортом в масках

Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей, заявили в Роспотребнадзоре.
РБК 08:05
127
Общество

В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи

Российская газета 07:49
12
Кино

Люпин из «Гарри Поттера» сыграет в продолжении «Аватара»

Народные новости вчера в 08:46
Автоспорт

Рассматривается возможность проведения в Сочи гонок «Формулы-1»

В пресс-службе «Росгонок» агентству «Интерфакс» сообщили о том, что рассматривается возможность провести в Сочи два этапа гонок вместо одного.
Югополис 09:32
Происшествия

Алтайские подростки жестоко избили сверстника и сняли это на видео

В Камне-на-Оби подростки жестоко избили своего сверстника и выложили видео в интернет. О случившемся сообщила опекун пострадавшего.
АМИТЕЛ 04:29
13
Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru вчера в 01:19
288
Общество

Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран

Взгляд.ру вчера в 07:51
496
Армия и оружие

В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу

ИА Красная Весна 05:33
8
Армия и оружие

«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку

Вести.Севастополь вчера в 02:14
5
Политика

Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя

RT на русском 07:52
86
Политика

Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко, потребовал диверсифицировать рынки сбыта.
РИА Новости 06:57
162
Политика

Лукашенко пообещал белорусам суверенитет и защиту от отправки в Сирию

Лукашенко заявил, что в преддверии президентских выборов в стране (они назначены на 9 августа) у него создается впечатление, что некоторые участники кампании намерены дестабилизировать ситуацию в стране.
РБК 08:43
1
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
831
Финансы

В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд.
RT на русском 09:43
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
560
Происшествия

Найденная в Брянске семилетняя девочка весила девять килограммов

Российская газета 05:08
19
Политика

Депутат попросил СКР отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский попросил главу СКР Александра Бастрыкина отстранить руководство «Норникеля» на время расследования утечки топлива в Норильске.
Коммерсантъ 09:40
205
Экономика

Недельное сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в США оказалось чуть меньше прогнозов

Среднее число заявок за последние 4 недели, менее волатильный показатель, снизилось на 324,75 тыс. - до 2,284 млн.
Финмаркет 09:16
Политика

Пентагон выступил против подавления протестов военными

Глава Пентагона Марк Эспер выступил против использования закона о подавлении восстаний от 1807 года.
News.ru вчера в 10:59
17
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
159
Авто

Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами

Новые автомобили 01 июня в 11:14
63
Происшествия

Начало разлива топлива в Норильске попало на видео

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар.
Взгляд.ру вчера в 14:29
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное