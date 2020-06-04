Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 42,22 копейки, составив 72,0687 рубля. На Московской бирже курс доллара расчетами "завтра" на 13:25 мск снижается на 14 копеек, до 68,59 рубля, евро растет на 15 копеек, до 76,85 рубля.

Официальный курс доллара упал на 64 копейки, евро — на 15 копеек

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