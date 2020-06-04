Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара упал на 64 копейки, евро — на 15 копеек
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 42,22 копейки, составив 72,0687 рубля. На Московской бирже курс доллара расчетами "завтра" на 13:25 мск снижается на 14 копеек, до 68,59 рубля, евро растет на 15 копеек, до 76,85 рубля.
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Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32
Культура
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
Политика
Пять регионов подали заявки на проведение электронного голосования
Заявки на проведение электронного дистанционного голосования по поправкам в конституцию подали пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
РИА Новости 09:38
Общество
Северодвинск закроют на карантин
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск, где выявлено около 1 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях.
ТАСС 07:45
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России
Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:34
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ
Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
Ведомости 09:37
Наука
II группа крови названа самой незащищенной от коронавируса
II группа крови названа учеными самой незащищенной от коронавируса.
Evo-rus.com 06:38
Здоровье
Роспотребнадзор назвал безопасными занятия спортом в масках
Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей, заявили в Роспотребнадзоре.
РБК 08:05
Общество
В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи
Российская газета 07:49
Кино
Люпин из «Гарри Поттера» сыграет в продолжении «Аватара»
Народные новости вчера в 08:46
Автоспорт
Рассматривается возможность проведения в Сочи гонок «Формулы-1»
В пресс-службе «Росгонок» агентству «Интерфакс» сообщили о том, что рассматривается возможность провести в Сочи два этапа гонок вместо одного.
Югополис 09:32
Происшествия
Алтайские подростки жестоко избили сверстника и сняли это на видео
В Камне-на-Оби подростки жестоко избили своего сверстника и выложили видео в интернет. О случившемся сообщила опекун пострадавшего.
АМИТЕЛ 04:29
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру вчера в 07:51
Армия и оружие
В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу
ИА Красная Весна 05:33
Армия и оружие
«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку
Вести.Севастополь вчера в 02:14
Политика
Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя
RT на русском 07:52
Политика
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко, потребовал диверсифицировать рынки сбыта.
РИА Новости 06:57
Политика
Лукашенко пообещал белорусам суверенитет и защиту от отправки в Сирию
Лукашенко заявил, что в преддверии президентских выборов в стране (они назначены на 9 августа) у него создается впечатление, что некоторые участники кампании намерены дестабилизировать ситуацию в стране.
РБК 08:43
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Финансы
В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд.
RT на русском 09:43
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Происшествия
Найденная в Брянске семилетняя девочка весила девять килограммов
Российская газета 05:08
Политика
Депутат попросил СКР отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский попросил главу СКР Александра Бастрыкина отстранить руководство «Норникеля» на время расследования утечки топлива в Норильске.
Коммерсантъ 09:40
Экономика
Недельное сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в США оказалось чуть меньше прогнозов
Среднее число заявок за последние 4 недели, менее волатильный показатель, снизилось на 324,75 тыс. - до 2,284 млн.
Финмаркет 09:16
Политика
Пентагон выступил против подавления протестов военными
Глава Пентагона Марк Эспер выступил против использования закона о подавлении восстаний от 1807 года.
News.ru вчера в 10:59
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Авто
Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами
Новые автомобили 01 июня в 11:14
Происшествия
Начало разлива топлива в Норильске попало на видео
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар.
Взгляд.ру вчера в 14:29