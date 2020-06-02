Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара упал на 64 копейки, евро — на 15 копеек
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 42,22 копейки, составив 72,0687 рубля. На Московской бирже курс доллара расчетами "завтра" на 13:25 мск снижается на 14 копеек, до 68,59 рубля, евро растет на 15 копеек, до 76,85 рубля.
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Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом
Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM 00:41
Космос
Подтверждено существование второй планеты в системе Проксима Центавра
Подтверждение существования планеты у ближайшего соседа Солнца, звезды Проксима Центавра осуществил почетный старший научный сотрудник Обсерватории Макдональда в Техасском университете в Остине Фриц Бенедикт, о его сообщении на научной сессии, а затем на пресс-конференции на заседании Американского астрономического общества сообщает 3 июня специализированный сайт astronews.
ИА Красная Весна вчера в 16:29
Общество
Невеста хоккеиста Панарина рассказала о беспорядках в США
Невеста российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина рассказала о беспорядках, погромах и мародёрстве в городах США.
News.ru 16:55
Авто
Названо лучшее время для покупки автомобиля
Ранее в Министерстве промышленности и торговли подчеркивали, что ближайшие недели - лучшее время для покупки нового авто.
Новые автомобили 05:27
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
Шоу-бизнес
О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова
Женщина рассказала правду о своей жизни с известным музыкантом Романом Жуковым.
Privet-Rostov.ru 09:43
Общество
МЧС нашло решение по ликвидации утечки нефтепродуктов в Норильске
Глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания заявил, что решение по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Норильске найдено.
Inc-news.ru 03:51
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
В указе президента говорится, что применение ядерного оружия должно быть крайней мерой и является исключительно средством сдерживания.
Деловое.ТВ 02 июня в 10:00
Общество
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Происшествия
Загрязнение реки в Алданском районе взято на контроль прокуратурой
В ходе рейдового мероприятия установлено загрязнение водного объекта в зоне промышленной деятельности ООО «Прогресс» В указанной связи Алданским комитетом государственного экологического надзора возбуждено и проводится административное расследование по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение).
SakhaPress.ru 20:35
Происшествия
В Новокузнецке чиновников подозревают в массовых хищениях
Новые факты хищения муниципального имущества при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, выявили надзорные органы Новокузнецка.
ИА Красная Весна 15:47
Экономика
Губернатор Алтайского края поручил повысить зарплаты бюджетникам
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил правительству региона выделить 1 миллиард рублей на повышение в этом году заработной платы работников бюджетной сферы, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 08:20
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Авто
JAC раскрыл комплектацию электрокара JAC iEV7S для России
Китайская компания JAC выведет на российский рынок новый электрический хэтчбек JAC iEV7S в августе 2020 года.
Автоновости дня 05:39
Кино
«Меридианы Тихого» стартуют во Владивостоке
Провести кинофестиваль "Меридианы Тихого" в этом году планируется с 10 по 16 октября.
Ревизор.ру 10:33
Наука
Вызванная стрессом седина может исчезать самостоятельно
Ученые выяснили, что процесс возникновения седины может быть обратим в том случае, если он начался недавно.
Goroday.ru 02 июня в 02:34
Авто
Lada покинула авторынок Евросоюза
Автоновости дня вчера в 07:21
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец 12:30
Общество
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости 20:27
Армия и оружие
«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку
Вести.Севастополь вчера в 02:14
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
Через свой аккаунт в Twitter американская компания SpaceX Илона Маска сообщила о запуске ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой находятся 60 спутников Starlink.
Военное дело 00:52
Общество
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
Космос
Российские ученые придумали способ найти жизнь на других планетах
Российские ученые придумали новый способ поиска жизни на небесных телах Солнечной системы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям Михаила Панасюка.
Газета.Ru 20:24
Армия и оружие
Военная авиация поможет тушить лесные пожары в России
Военная авиация будет привлечена к тушению лесных пожаров в стране, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.
Аргументы и Факты 21:37
Авто
В РФ введут штраф за брошенные автомобили
Автоновости дня 03:55
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
Космос
OSIRIS-REx пролетел над резервным местом посадки Osprey
AstroNews.ru 08:02