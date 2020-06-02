Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс доллара упал на 64 копейки, евро — на 15 копеек

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 42,22 копейки, составив 72,0687 рубля. На Московской бирже курс доллара расчетами "завтра" на 13:25 мск снижается на 14 копеек, до 68,59 рубля, евро растет на 15 копеек, до 76,85 рубля.
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Курс евро, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 70 копеек

Аргументы и Факты07:51

Официальные курсы доллара и евро резко повышены

Росбалт07:20

ЦБ РФ установил курс евро с 5 июня в размере 77,3245 руб

Финмаркет06:09

Официальный курс евро на пятницу вырос до 77,32 рубля

ПРАЙМ06:20

Официальный курс доллара вырос на 67 копеек, евро — на 70

Банки.ру06:50

ЦБ повысил курс доллара на 5 июня до 69,02 рубля

ТАСС06:34

Официальный курс доллара упал на 64 копейки, евро — на 15 копеек

РИА Новостивчера в 07:37
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом

Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM 00:41
54
Космос

Подтверждено существование второй планеты в системе Проксима Центавра

Подтверждение существования планеты у ближайшего соседа Солнца, звезды Проксима Центавра осуществил почетный старший научный сотрудник Обсерватории Макдональда в Техасском университете в Остине Фриц Бенедикт, о его сообщении на научной сессии, а затем на пресс-конференции на заседании Американского астрономического общества сообщает 3 июня специализированный сайт astronews.
ИА Красная Весна вчера в 16:29
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Общество

Невеста хоккеиста Панарина рассказала о беспорядках в США

Невеста российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина рассказала о беспорядках, погромах и мародёрстве в городах США.
News.ru 16:55
Авто

Названо лучшее время для покупки автомобиля

Ранее в Министерстве промышленности и торговли подчеркивали, что ближайшие недели - лучшее время для покупки нового авто.
Новые автомобили 05:27
2
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
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Шоу-бизнес

О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова

Женщина рассказала правду о своей жизни с известным музыкантом Романом Жуковым.
Privet-Rostov.ru 09:43
12
Общество

МЧС нашло решение по ликвидации утечки нефтепродуктов в Норильске

Глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания заявил, что решение по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Норильске найдено.
Inc-news.ru 03:51
224
Общество

Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

Lenta.ru 13:14
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Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

В указе президента говорится, что применение ядерного оружия должно быть крайней мерой и является исключительно средством сдерживания.
Деловое.ТВ 02 июня в 10:00
2K
Общество

Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане

Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
100
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
3,2K
Происшествия

Загрязнение реки в Алданском районе взято на контроль прокуратурой

В ходе рейдового мероприятия установлено загрязнение водного объекта в зоне промышленной деятельности ООО «Прогресс» В указанной связи Алданским комитетом государственного экологического надзора возбуждено и проводится административное расследование по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение).
SakhaPress.ru 20:35
Происшествия

В Новокузнецке чиновников подозревают в массовых хищениях

Новые факты хищения муниципального имущества при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, выявили надзорные органы Новокузнецка.
ИА Красная Весна 15:47
30
Экономика

Губернатор Алтайского края поручил повысить зарплаты бюджетникам

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил правительству региона выделить 1 миллиард рублей на повышение в этом году заработной платы работников бюджетной сферы, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 08:20
23
Кино

Сюжет сериала «Ковбой Бибоп» от Netflix будет отличаться от оригинала

iReactor 08:02
1
Общество

Социалиста Платошкина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
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Авто

JAC раскрыл комплектацию электрокара JAC iEV7S для России

Китайская компания JAC выведет на российский рынок новый электрический хэтчбек JAC iEV7S в августе 2020 года.
Автоновости дня 05:39
4
Кино

«Меридианы Тихого» стартуют во Владивостоке

Провести кинофестиваль "Меридианы Тихого" в этом году планируется с 10 по 16 октября.
Ревизор.ру 10:33
4
Наука

Вызванная стрессом седина может исчезать самостоятельно

Ученые выяснили, что процесс возникновения седины может быть обратим в том случае, если он начался недавно.
Goroday.ru 02 июня в 02:34
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Авто

Lada покинула авторынок Евросоюза

Автоновости дня вчера в 07:21
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Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец 12:30
10
Общество

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости 20:27
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Армия и оружие

«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку

Вести.Севастополь вчера в 02:14
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Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

Через свой аккаунт в Twitter американская компания SpaceX Илона Маска сообщила о запуске ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой находятся 60 спутников Starlink.
Военное дело 00:52
202
Общество

Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
539
Космос

Российские ученые придумали способ найти жизнь на других планетах

Российские ученые придумали новый способ поиска жизни на небесных телах Солнечной системы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям Михаила Панасюка.
Газета.Ru 20:24
3
Армия и оружие

Военная авиация поможет тушить лесные пожары в России

Военная авиация будет привлечена к тушению лесных пожаров в стране, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.
Аргументы и Факты 21:37
Авто

В РФ введут штраф за брошенные автомобили

Автоновости дня 03:55
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Общество

YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию

Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
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Космос

OSIRIS-REx пролетел над резервным местом посадки Osprey

AstroNews.ru 08:02
Как работают Яндекс.Новости?
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