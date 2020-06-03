Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара упал на 64 копейки, евро — на 15 копеек
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 42,22 копейки, составив 72,0687 рубля. На Московской бирже курс доллара расчетами "завтра" на 13:25 мск снижается на 14 копеек, до 68,59 рубля, евро растет на 15 копеек, до 76,85 рубля.
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Общество
На Кубани продлили карантинный режим
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24".
Газета.Ru 12:08
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
Политика
ВЦИОМ: поправки в конституцию поддерживают больше 60% россиян
Поправки в конституцию поддерживают 61% россиян. Об этом следует из опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 07:27
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb вчера в 11:59
Общество
Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва 12:00
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Происшествия
В Новгородской области задержали «вора в законе»
В Новгородской области задержали "вора в законе", сфера влияния которого распространялась на Санкт-Петербург, Новгородскую и Ленинградскую области.
Российская газета 11:07
Происшествия
Начало разлива топлива в Норильске попало на видео
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар.
Взгляд.ру вчера в 14:29
Футбол
Лучший российский бомбардир сезона-12/13 – из «Мордовии». До 24 лет он хотел быть аудитором
Sports.ru разгоняет большой сериал о РПЛ – на этой неделе вспоминаем сезон-2012/13, лучший в истории по нашей версии.
Sports.ru вчера в 14:42
Общество
Депутат попросил СКР временно отстранить руководство «Норникеля»
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский 3 июня направил запрос на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой отстранить руководство «Норникеля» на время расследования происшествия в Норильске.
Известия 12:42
Политика
В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском 15:56
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
ToDay News Ufa вчера в 13:43
Авто
Объявлена дата продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks
Компания Nissan определилась с датой старта продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks.
Новые автомобили вчера в 00:27
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ 15:05
Футбол
«Милан» и «Ювентус» проведут полуфинальный матч Кубка Италии 12 июня
Первый полуфинальный матч между «Ювентусом» и «Миланом» прошёл 14 февраля, завершившись со счётом 1:1.
RT на русском 14:30
Политика
В МИДе отреагировали на расторжение Киевом договоров аренды
Россия оставляет за собой право на ответные меры, после того как Украина сообщила о расторжении договоров аренды на земельные участки для посольства РФ в Киеве.
Известия 12:17
Здоровье
В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Потом увеличили количество коек в нашем еще на 120, потом открыли в Тольятти 220 коек в четвертой больнице, потом открыли ставропольскую больницу на 130 коек, и инфекционную больницу в поселке Шлюзовом на 80 коек.
Интерфакс 14:39
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия 14:46
Общество
В «Норникеле» назвали возможную причину аварии на ТЭЦ в Норильске
Потеря прочности грунта могла стать причиной аварии на ТЭЦ в Норильске.
ТАСС 12:40
Культура
Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов
В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру 14:10
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд.
РБК 15:01
Авто
Внедорожник Toyota Fortuner обновили
4 июня состоялась презентация обновленного внедорожника Toyota Fortuner, который получил переработанный дизайн, расширенный набор опций и более мощный двигатель.
SpeedMe 01:17
Общество
МЧС впервые включит сирены и прервет передачи на ТВ по всей России
Mossovetinfo.ru – В октябре 2020 года МЧС намерена провести во всех российских регионах комплексную проверку систем оповещения, сообщает пресс-служба ведомства.
Моссовет вчера в 05:08
Армия и оружие
В Донбассе уничтожена украинская БМП, обстреливавшая жилые дома
Донецк, 4 июня 2020, 22:43 — REGNUM В Донбассе ответным огнём Народной милиции ДНР уничтожена боевая машина пехоты (БМП) 28-й бригады ВСУ, сообщает 4 июня пресс-служба военного ведомства Донецкой Народной Республики.
REGNUM 15:43
Экономика
Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов
«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Известия вчера в 17:30
Политика
Дуров высказался об идее разблокировать Telegram в России
Создатель Telegram Павел Дуров высказался об идее депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о прекращении блокировки мессенджера в России.
Lenta.ru 05:44
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета вчера в 06:55
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Общество
Постановление об изъятии детей из семьи в Оренбуржье отменили
РИА Оренбуржье 07:51