Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс доллара упал на 64 копейки, евро — на 15 копеек

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 42,22 копейки, составив 72,0687 рубля. На Московской бирже курс доллара расчетами "завтра" на 13:25 мск снижается на 14 копеек, до 68,59 рубля, евро растет на 15 копеек, до 76,85 рубля.
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ЦБ повысил курс евро на пятницу до 77 рублей

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Курс евро, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 70 копеек

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Официальный курс доллара упал на 64 копейки, евро — на 15 копеек

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Официальный курс доллара вырос на 67 копеек, евро — на 70

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Официальный курс доллара США вырос на 67 коп., евро — на 70 коп

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Официальный курс доллара и евро упал вслед за нефтью

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ЦБ повысил курс доллара на 5 июня до 69,02 рубля

ТАСС06:34
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Общество

На Кубани продлили карантинный режим

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24".
Газета.Ru 12:08
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Общество

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
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Политика

ВЦИОМ: поправки в конституцию поддерживают больше 60% россиян

Поправки в конституцию поддерживают 61% россиян. Об этом следует из опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 07:27
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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb вчера в 11:59
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Общество

Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва 12:00
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Происшествия

В Новгородской области задержали «вора в законе»

В Новгородской области задержали "вора в законе", сфера влияния которого распространялась на Санкт-Петербург, Новгородскую и Ленинградскую области.
Российская газета 11:07
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Происшествия

Начало разлива топлива в Норильске попало на видео

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар.
Взгляд.ру вчера в 14:29
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Футбол

Лучший российский бомбардир сезона-12/13 – из «Мордовии». До 24 лет он хотел быть аудитором

Sports.ru разгоняет большой сериал о РПЛ – на этой неделе вспоминаем сезон-2012/13, лучший в истории по нашей версии.
Sports.ru вчера в 14:42
Общество

Депутат попросил СКР временно отстранить руководство «Норникеля»

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский 3 июня направил запрос на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой отстранить руководство «Норникеля» на время расследования происшествия в Норильске.
Известия 12:42
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Политика

В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока

Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском 15:56
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Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
ToDay News Ufa вчера в 13:43
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Авто

Объявлена дата продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks

Компания Nissan определилась с датой старта продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks.
Новые автомобили вчера в 00:27
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Политика

Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ 15:05
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Футбол

«Милан» и «Ювентус» проведут полуфинальный матч Кубка Италии 12 июня

Первый полуфинальный матч между «Ювентусом» и «Миланом» прошёл 14 февраля, завершившись со счётом 1:1.
RT на русском 14:30
Политика

В МИДе отреагировали на расторжение Киевом договоров аренды

Россия оставляет за собой право на ответные меры, после того как Украина сообщила о расторжении договоров аренды на земельные участки для посольства РФ в Киеве.
Известия 12:17
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Здоровье

В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Потом увеличили количество коек в нашем еще на 120, потом открыли в Тольятти 220 коек в четвертой больнице, потом открыли ставропольскую больницу на 130 коек, и инфекционную больницу в поселке Шлюзовом на 80 коек.
Интерфакс 14:39
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Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова

Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия 14:46
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Общество

В «Норникеле» назвали возможную причину аварии на ТЭЦ в Норильске

Потеря прочности грунта могла стать причиной аварии на ТЭЦ в Норильске.
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Культура

Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов

В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру 14:10
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд.
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Авто

Внедорожник Toyota Fortuner обновили

4 июня состоялась презентация обновленного внедорожника Toyota Fortuner, который получил переработанный дизайн, расширенный набор опций и более мощный двигатель.
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МЧС впервые включит сирены и прервет передачи на ТВ по всей России

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Армия и оружие

В Донбассе уничтожена украинская БМП, обстреливавшая жилые дома

Донецк, 4 июня 2020, 22:43 — REGNUM В Донбассе ответным огнём Народной милиции ДНР уничтожена боевая машина пехоты (БМП) 28-й бригады ВСУ, сообщает 4 июня пресс-служба военного ведомства Донецкой Народной Республики.
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Экономика

Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов

«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
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Политика

Дуров высказался об идее разблокировать Telegram в России

Создатель Telegram Павел Дуров высказался об идее депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о прекращении блокировки мессенджера в России.
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
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Кино

Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма

Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
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Постановление об изъятии детей из семьи в Оренбуржье отменили

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