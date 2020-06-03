Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 42,22 копейки, составив 72,0687 рубля. На Московской бирже курс доллара расчетами "завтра" на 13:25 мск снижается на 14 копеек, до 68,59 рубля, евро растет на 15 копеек, до 76,85 рубля.

Официальный курс доллара упал на 64 копейки, евро — на 15 копеек

Общество На Кубани продлили карантинный режим Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24". 2,3K

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Происшествия Начало разлива топлива в Норильске попало на видео 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар. 5

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Здоровье В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19 Потом увеличили количество коек в нашем еще на 120, потом открыли в Тольятти 220 коек в четвертой больнице, потом открыли ставропольскую больницу на 130 коек, и инфекционную больницу в поселке Шлюзовом на 80 коек.

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд. 1

Авто Внедорожник Toyota Fortuner обновили 4 июня состоялась презентация обновленного внедорожника Toyota Fortuner, который получил переработанный дизайн, расширенный набор опций и более мощный двигатель. 1

Армия и оружие В Донбассе уничтожена украинская БМП, обстреливавшая жилые дома Донецк, 4 июня 2020, 22:43 — REGNUM В Донбассе ответным огнём Народной милиции ДНР уничтожена боевая машина пехоты (БМП) 28-й бригады ВСУ, сообщает 4 июня пресс-служба военного ведомства Донецкой Народной Республики.

Экономика Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов «Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина. 21

Политика Дуров высказался об идее разблокировать Telegram в России Создатель Telegram Павел Дуров высказался об идее депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о прекращении блокировки мессенджера в России. 231

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