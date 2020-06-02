Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Здоровье
В Челябинской области за сутки выявлено 110 человек с коронавирусом
Остается в челябинских больницах 1791 пациент. За минувшие сутки из медицинских учреждений региона выписано 58 человек.
АиФ Челябинск 02:25
Общество
За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах
За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах.
Российская газета вчера в 03:35
Общество
Семьи начали получать новые выплаты на детей
В России семьи в связи с коронавирусом с 1 июня начали получать три новые выплаты на детей, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 08:31
Политика
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи россиянам
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание населению плановой медицинской помощи, в том числе и высокотехнологической.
Известия вчера в 05:43
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Общество
В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов
Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Кино
Режиссер «Чудо-женщины: 1984» ответила на слухи о романе Дианы и Гепарды
Popcornnews.ru 04:20
Киберспорт
Состоялся релиз Valorant в Европе и СНГ
Riot Games официально выпустила игру Valorant в Европе и СНГ. Теперь игра доступна бесплатно всем желающим.
Bookmaker-ratings.ru 03:08
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма
Известия вчера в 06:30
Энергетика
У соседей: в Литве с июля подешевеет газ и электроэнергия
С июля этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизится в цене на 15-23%, а электроэнергия для бытовых потребителей подешевеет в среднем на 8%. Об этом накануне сообщила Государственная служба.
НИА-Калининград вчера в 00:02
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Путешествия
Санатории Кубани за сутки приняли более тысячи отдыхающих
1 июня санатории Краснодарского края, имеющие медицинские лицензии, возобновили прием отдыхающих в условиях распространения COVID-19.
Live24 04:31
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Lenta.ru вчера в 18:38
Происшествия
В Приангарье вынесли приговор директору филиала ПАО за взяточничество
Сегодня, 2 июня, в Иркутской области суд вынес приговор Алексею Чубарову, директору филиала ПАО "ФСК ЕЭС" "Центр инжиниринга и управления строительством единой энергетической системы", его признали виновным в покушении на дачу взятки в крупном размере.
Байкал24 04:29
Политика
В России 1 июля объявят выходным днём
В России 1 июля объявят выходным днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
Технологии
Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг
Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
В WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы.
News.ru 04:40
Экономика
НИИ и обрабатывающие предприятия Петербурга получат налоговые льготы
Как стало известно в понедельник, 1 июня, власти Петербурга распространят налоговые преференции на обрабатывающую и научно-исследовательскую отрасли городской экономики.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:49
Здоровье
В Белгородской области с выплат медикам удерживали налог
В Белгородской области сотрудники прокуратуры завершили проверку, которая началась после череды видеообращений медиков к президенту.
МОЁ! Оnline Белгород 02:31
Общество
Арестованный за госизмену российский пенсионер отказался от еды
69-летний россиянин Виктор Королев, арестованный по обвинению в госизмене, месяц назад отказался от еды, добиваясь проведения проверки в отношении оперативников.
Lenta.ru 04:18
Футбол
Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова
Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru вчера в 07:20
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32