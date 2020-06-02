Финансы

Inc-news.ruInc-news.ruКурс доллара опустился ниже 70 рублей

По данным Московской биржи, по состоянию на утро 1 июня курс доллара снизился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля. Это случилось впервые с 6 марта текущего года.
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Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с 6 марта

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Курс доллара обвалился

Lenta.ru03:19

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

РИА Новостивчера в 06:58

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 68,9 рубля

ТАСС03:01

Доллар опустился ниже 69 рублей

Коммерсантъ03:26

Курс доллара упал ниже ₽69 впервые с 6 марта

РБК03:02

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02
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Москва, 2 июня 2020, 13:52 — REGNUM Решение провести голосование по поправкам в Конституцию РФ было принято потому, что ситуация с распространением коронавируса в России пошла на спад.
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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о подробностях проведения оставшихся матчей нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
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Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
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Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны России.
Lenta.ru 01:27
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Политика

Мишустин представил Путину план восстановления экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики России.
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Политика

В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины

Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
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Общество

Главный храм Минобороны откроют 22 июня

Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Коммерсантъ 06:57
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Политика

Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 30 мая в 23:10
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Экономика

Petropavlovsk и «Южуралзолото» рассматривают возможность слияния

Золотодобывающие компании Petropavlovsk и ЮГК ("Южуралзолото") рассматривают возможность создания совместного предприятия.
ТАСС 31 мая в 18:28
Здоровье

В Саратовской области коронавирус выявлен у 450 медицинских работников

В Саратовской области новый коронавирус выявлен у 450 медицинских работников.
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Здоровье

Никитин поручил главам «дачных районов» усилить борьбу с коронавирусом

Отдельно поручаю Минздраву совместно с руководством районов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку, — заявил Глеб Никитин.
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Политика

На Украине назвали дату открытия границы с Донбассом

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак назвал дату открытия границы с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:59
Игры

Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 31 мая в 13:21
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Общество

В Минобороны рассказали о продолжительности парада Победы в Москве

Парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, будет продолжаться до 1,5 часа.
Известия 07:18
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым

Депутат призывает мировое сообщество и ООН принять безотлагательные меры, направленные на прекращение дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан, а Бачелет — предпринять в рамках вверенного ей международным сообществом мандата все возможные шаги для предотвращения повторения водной блокады полуострова в будущем.
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Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

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Общество

Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
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Гаджеты

HP обновила игровые ноутбуки Omen 15 новейшими процессорами Intel и AMD

HP обновила ноутбуки Omen 15 с помощью новейших процессоров Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H) и AMD Ryzen 4000H-серии (Renoir).
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Азоту придали кристаллическую структуру черного фосфора

Команда исследователей из трех стран смогла впервые получить полимерную модификацию азота, похожую на структуру черного фосфора.
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Политика

Захарова прокомментировала идею Трампа о расширенном заседании G7

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала идею президента США Дональда Трампа о расширенном заседании G7.
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Происшествия

Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38

Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
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Наука

В «Росатоме» разрабатывают новый метод борьбы с коронавирусом

Ученый выразил надежду, что такой метод позволит также лечить туберкулез, онкологические заболевания и другие болезни.
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Общество

Москвичей предупредили о дождливой и ветреной погоде в ближайшие дни

В ближайшие дни в Москве ожидается дождливая погода.
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Политика

В МИД Украины подчеркнули недопустимость диалога с ДНР и ЛНР

Кулеба добавил, что украинская делегация попыталась убедить представителей Германии в том, что украинским силовикам в Донбассе противостоят не луганские и донецкие командиры, а некие «российские командиры, которые командуют военными корпусами».
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За оставление автомобиля придется заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
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Вышла финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»

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Видео: в новом трейлере The Last of Us Элли поёт песню True Faith

Санта-Моника, США, 2 июня 2020, 13:50 — REGNUM В сети появился новый рекламный ролик предстоящей игры The Last of Us: Part II, предназначенный для показа по ТВ.
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Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни

Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как их сына Александра избегают другие дети.
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Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами

Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
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