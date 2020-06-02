Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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В июне курс доллара может протестировать коридор 67,00-67,35 рубля

ПРАЙМ09:21

Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с 6 марта

Ведомости03:53

Курс доллара упал ниже ₽69 впервые с 6 марта

РБК03:02

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 68,9 рубля

ТАСС03:01

Доллар опустился ниже 69 рублей

Коммерсантъ03:26

Курс доллара обвалился

Lenta.ru03:19

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

РИА Новостивчера в 06:58
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
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Автоспорт

«Формула-1» утвердила расписание первых восьми Гран-при сезона

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» представило на официальном сайте соревнований европейскую часть календаря сезона-2020, состоящую из восьми этапов.
РБК 05:55
Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
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Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия».
Коммерсантъ вчера в 17:17
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Космос

Ямальские «врата в ад», тунгусская поляна и пещера «чёрного дьявола» считаются проклятыми местами Сибири

Местные жители опасаются пасти стада поблизости, называя такие места «вратами в ад».
Дни24 06:30
Игры

В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5

Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru вчера в 03:21
122
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
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Политика

В ЦИК впервые показали бюллетень для голосования по Конституции

Помимо бюллетеня, каждый голосующий на дому получит бланк заявления, листовку с разъяснением процедуры, буклет с описанием поправок в Конституцию, одноразовую маску, перчатки, антисептик и ручку.
Российская газета 07:15
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Общество

Мясников рассказал, как бороться со скачками давления

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что делать при резких скачках давления.
РИА Новости 07:54
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Политика

Премьер Канады выступил против участия России в саммите G7

На минувшей неделе американский лидер Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь 2020 года и намерен пригласить на встречу РФ, Южную Корею, Австралию и Индию.
RuNews24.ru вчера в 18:41
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Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 03:48
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Происшествия

Рамилю Шамсутдинову дополнили обвинение

Рамилю Шамсутдинову дополнили обвинение Срочнику Рамилю Шамсутдинову предъявили дополнительное обвинение в покушении на убийство.
Коммерсантъ вчера в 12:38
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Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
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Энергетика

Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда

REGNUM 03:04
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Шоу-бизнес

Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой

В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева.
Слово и Дело вчера в 09:19
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Общество

В Саратове со дна Волги поднимают затонувший более 40 лет назад буксир

Саратов, 2 июня 2020, 15:43 — REGNUM В Саратове во время строительства пляжа на дне Волги обнаружили затонувший однопалубный буксир «Академик Чебышев», который решили поднят на поверхность, сообщает регион64.
REGNUM 08:43
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Экономика

«Уральские авиалинии» планируют привлечь кредиты в нескольких банках

Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит переговоры с несколькими банками для предоставления займов, помимо уже открытой кредитной линии от Сбербанка.
ТАСС 01:55
Футбол

Украинский футбольный клуб «Карпаты» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса

Украинская команда "Карпаты" ушла на карантин из-за массового обнаружения коронавируса у футболистов и персонала клуба.
ТАСС Спорт 09:11
Происшествия

В США полицейские выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik

Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с применением силы против журналистов во время протестов в США, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.
RT на русском 09:22
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Технологии

Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг

Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
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Общество

Транзит российского газа через Польшу возобновлён

К 27 мая транзит российского газа в Германию через Польшу был полностью остановлен.
Life.ru вчера в 03:09
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Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
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Общество

Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Известия 06:46
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Общество

В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 06:59
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Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
1,9K
Общество

Названы критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам

Москва, 2 июня 2020, 15:01 — REGNUM Иностранные граждане, которые вложат средства в организации, зарегистрированные в РФ, смогут претендовать на вид на жительство в России.
REGNUM 08:01
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
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Технологии

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
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Происшествия

В Чувашии обнаружили тайник с самодельными взрывными устройствами

Тайник с самодельными взрывными устройствами обнаружен в Чувашии, по факту приготовления к теракту возбуждено дело - СК региона.
ТАСС 09:35
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Общество

Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
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