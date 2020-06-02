Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.

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