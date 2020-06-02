Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Происшествия
По факту обрушения моста в Мурманской области возбуждено дело
Российская газета 03:52
Здоровье
В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни
По словам Мурашко, министерство ищет медицинскую технологию, которая позволит «управлять ситуацией», и при ее получении жизнь в стране вернется в привычное русло.
Lenta.ru 03:18
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Общество
Арестованный за госизмену российский пенсионер отказался от еды
69-летний россиянин Виктор Королев, арестованный по обвинению в госизмене, месяц назад отказался от еды, добиваясь проведения проверки в отношении оперативников.
Lenta.ru 04:18
Здоровье
253 заражения коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на утро вторника, 2 июня, за сутки еще у 253 человек в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:16
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 31 мая в 04:13
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Здоровье
5 медучреждений Дагестана вернулись к плановому лечению
Республиканский урологический центр и Республиканская офтальмологическая больница уже начинают принимать обычных пациентов.
Голос Эренлара 03:37
Общество
В Татарстане выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб.
Республика Татарстан 03:35
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков
Российская газета 03:43
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Происшествия
Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском
Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
Интерфакс 01:40
Технологии
Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг
Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
Политика
Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России
Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
Политика
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru вчера в 18:38
Здоровье
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 96 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 96 человек.
АиФ Саратов вчера в 02:18
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании
Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Общество
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми
Совет Федерации на своем заседании одобрил увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 до 6 752 рублей.
Российская газета 04:34
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Политика
Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
Происшествия
На Кубани скончались три пациента с коронавирусом
Краснодар, 2 июня 2020, 11:25 — REGNUM Три пациента с положительными тестами на коронавирус скончались в больницах Краснодара, сообщили 2 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:25
Космос
Изоляционный эксперимент SIRIUS перенесли на май 2021 года
Начало международного эксперимента SIRIUS, в рамках которого экипаж должен провести в изоляции восемь месяцев, из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесено с ноября 2020 года на май 2021 года.
ТАСС 31 мая в 05:52
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Политика
Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма
Украинцы и немцы обсудят ряд важных аспектов сотрудничества, политику безопасности, выполнение договоренностей декабрьского саммита на уровне глав государств и правительств, инициативы по «деоккупации» полуострова.
RuNews24.ru 01:43