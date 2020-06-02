Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с 6 марта

Ведомости03:53

Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с начала марта

Известия03:28

Курс доллара упал ниже ₽69 впервые с 6 марта

РБК03:02

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 68,9 рубля

ТАСС03:01

Доллар опустился ниже 69 рублей

Коммерсантъ03:26

Курс доллара обвалился

Lenta.ru03:19

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

РИА Новостивчера в 06:58
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Происшествия

По факту обрушения моста в Мурманской области возбуждено дело

Российская газета 03:52
Здоровье

В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни

По словам Мурашко, министерство ищет медицинскую технологию, которая позволит «управлять ситуацией», и при ее получении жизнь в стране вернется в привычное русло.
Lenta.ru 03:18
36
Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
58
Общество

Арестованный за госизмену российский пенсионер отказался от еды

69-летний россиянин Виктор Королев, арестованный по обвинению в госизмене, месяц назад отказался от еды, добиваясь проведения проверки в отношении оперативников.
Lenta.ru 04:18
Здоровье

253 заражения коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки

По информации Роспотребнадзора на утро вторника, 2 июня, за сутки еще у 253 человек в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:16
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Шоу-бизнес

Борис Невзоров уверен, что убийцу его жены постигла небесная кара

Bimru.ru 02:07
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 31 мая в 04:13
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Общество

В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах

МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
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Шоу-бизнес

Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
8
Здоровье

5 медучреждений Дагестана вернулись к плановому лечению

Республиканский урологический центр и Республиканская офтальмологическая больница уже начинают принимать обычных пациентов.
Голос Эренлара 03:37
Общество

В Татарстане выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб.
Республика Татарстан 03:35
17
Общество

Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков

Российская газета 03:43
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Происшествия

Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском

Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
Интерфакс 01:40
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Технологии

Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг

Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
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Политика

Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России

Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
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Политика

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
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Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru вчера в 18:38
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Здоровье

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 96 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 96 человек.
АиФ Саратов вчера в 02:18
822
Происшествия

Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании

Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33
27
Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
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Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
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Общество

Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми

Совет Федерации на своем заседании одобрил увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 до 6 752 рублей.
Российская газета 04:34
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
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Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
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Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
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Происшествия

На Кубани скончались три пациента с коронавирусом

Краснодар, 2 июня 2020, 11:25 — REGNUM Три пациента с положительными тестами на коронавирус скончались в больницах Краснодара, сообщили 2 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:25
Космос

Изоляционный эксперимент SIRIUS перенесли на май 2021 года

Начало международного эксперимента SIRIUS, в рамках которого экипаж должен провести в изоляции восемь месяцев, из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесено с ноября 2020 года на май 2021 года.
ТАСС 31 мая в 05:52
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Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
20
Политика

Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма

Украинцы и немцы обсудят ряд важных аспектов сотрудничества, политику безопасности, выполнение договоренностей декабрьского саммита на уровне глав государств и правительств, инициативы по «деоккупации» полуострова.
RuNews24.ru 01:43
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