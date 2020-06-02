Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 69 рублей

Российская газета04:04

Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с 6 марта

Ведомости03:53

Доллар опустился ниже 69 рублей

Коммерсантъ03:26

Курс доллара упал ниже ₽69 впервые с 6 марта

РБК03:02

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 68,9 рубля

ТАСС03:01

Курс доллара обвалился

Lenta.ru03:19

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

РИА Новостивчера в 06:58
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Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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В The Last of Us Part 2 будут очень гибкие настройки уровня сложности

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После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
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Названы сроки возобновления полетов за рубеж

О возможном открытии авиасообщения за рубеж летом говорил и министр транспорта Евгений Дитрих.
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В кораблях Маска нашли заимствование у россиян

«Раньше космические челноки могли перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», — написал автор материала, указав, что россияне с самого начала отдавали предпочтение раздельным стартам космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей.
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«Лион» выкупил у «Вильярреала» трансфер Токо-Экамби

"Лион" выкупил у испанского "Вильярреала" трансфер футболиста сборной Камеруна Карла Токо-Экамби и заключил с ним полноценный контракт, сообщается на официальном сайте французского клуба.
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Технология, которая была разработана американскими учеными, позволяет оказывать дистанционное воздействие на нейроны с целью стимулирования мышечных тканей и мозга с высокой точностью.
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Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

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