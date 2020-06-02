Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
Читать в источнике
Оценить415
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля
Роспотребнадзору и Центральному изберкому поручили разработать правила проведения всероссийского голосования в условиях сохранения угрозы распространения коронавируса.
Business FM Уфа 04:15
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Армия и оружие
На Сахалине и Курилах начались летние стрельбы
В воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курилах начался летний период обучения.
Сахалин.Инфо 18:31
Общество
В России отобрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
В Минобороны России заявили, что ведомство отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:10
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Здоровье
727 новых случаев заражений коронавирусом выявлено в Подмосковье
727 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Московской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:10
Игры
В The Last of Us Part 2 будут очень гибкие настройки уровня сложности
Городской портал Новый Нижний 19:00
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
Политика
Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе
После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Общество
Названы сроки возобновления полетов за рубеж
О возможном открытии авиасообщения за рубеж летом говорил и министр транспорта Евгений Дитрих.
MOS.news 10:40
Космос
В кораблях Маска нашли заимствование у россиян
«Раньше космические челноки могли перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», — написал автор материала, указав, что россияне с самого начала отдавали предпочтение раздельным стартам космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей.
Lenta.ru 19:37
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон выставляет на аукцион свое обнаженное фото
Дженнифер решила организовать весьма интригующий аукцион. А главным его лотом станет фото обнаженной актрисы.
Kleo.ru 04:41
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
Авто
Toyota анонсировала «легкую» версию Yaris GR
Yaris GR RZ повторяет версию хэтчбека, которая поступит в продажу на других рынках, а RC станет еще одним вариантом GR исключительно для Японии.
Авторамблер 05:35
Армия и оружие
В Ливии замечены «Панцирь-С», уничтожением которых хвасталась Турция
Avia.pro вчера в 17:24
Общество
В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели
Как пояснил синоптик, потепление вызовет поступление теплых воздушных масс с востока, юго-востока и юга.
РИА Новости 17:22
Футбол
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru 13:50
Общество
Российские вузы отказались повышать стоимость обучения в этом году
Большинство российских вузов приняло решение не повышать стоимость обучения в новом году.
Lenta.ru 15:37
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Политика
Белый дом не отрицает того, что системный расизм в США не изжит
Белый дом не спорит с тем, что системный расизм в Соединенных Штатах до сих пор не изжит.
ТАСС 18:44
Шоу-бизнес
Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой
В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева.
Слово и Дело вчера в 09:19
Футбол
«Лион» выкупил у «Вильярреала» трансфер Токо-Экамби
"Лион" выкупил у испанского "Вильярреала" трансфер футболиста сборной Камеруна Карла Токо-Экамби и заключил с ним полноценный контракт, сообщается на официальном сайте французского клуба.
РИА Новости 13:46
Наука
Разработан пульт дистанционного управления нейронами
Технология, которая была разработана американскими учеными, позволяет оказывать дистанционное воздействие на нейроны с целью стимулирования мышечных тканей и мозга с высокой точностью.
Rusargument 19:14
Киберспорт
Valve упростила повышение уровня Battle Pass 2020
Valve объявила о повышении ряда наград за различные действия в Боевом пропуске 2020 для упрощения повышения уровня.
Dota2.ru вчера в 23:32
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Наука
На основе квантового алгоритма создали оптический сенсор
Международная команда исследователей реализовала современный квантовый алгоритм для измерения физических величин с помощью простых оптических приборов.
Anonsens 31 мая в 03:52
Общество
Ограничения в сфере торговли продлили до 7 июня в Чите
Особый режим торговли, предусматривающий ограничения в сфере реализации непродовольственных товаров, будет продлён в Чите до 7 июня.
Zabnews.ru 12:04
Киберспорт
Состоялся релиз тактического шутера Valorant в России
Основной упор в проекте делается на командное взаимодействие и особые способности различных персонажей.
REGNUM 02:39
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола
Ранее, 31 мая, пресс-служба администрации Кольского района заявила о прекращении пассажирского и грузового движения через мост из-за того, что водой из реки Кола подмыло опору этого железнодорожного моста.
РБК вчера в 10:03