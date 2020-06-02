В понедельник, 1 июня, российская валюта демонстрирует позитивную динамику на Московской бирже. В ходе открытия торгов курс доллара снизился на 0,6% и впервые с 6 марта достиг 69,6 рубля. Курс евро опустился на 0,3% — до 77,6 рубля.

Курс доллара впервые за три месяца упал ниже 70 рублей

Футбол Опубликован календарь чемпионата России по футболу Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.

Экономика «Ничего не получится»: об антикризисном плане правительства Москва, 2 июня 2020, 10:03 — REGNUM Доктор экономических наук Никита Кричевский не нашел ничего хорошего в разработанном правительством проекте общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Политика Турция заявила о совместной с Россией разработке вакцины от COVID-19 Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о сотрудничестве страны с Россией в вопросе разработки вакцины от коронавируса нового типа COVID-19. 6

Общество Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.

Политика Косачев назвал протесты в США общенациональной бедой Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в социальной сети Facebook во вторник назвал ситуацию с протестами в США, связанными с убийством в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, общенациональной бедой.

Общество В Подмосковье 3 июня откроются салоны красоты Власти Московской области разрешили возобновить работу с 3 июня салонов красоты, соляриев, саун, спа-салонов и бань, которые располагаются в помещениях площадью до 400 квадратных метров и имеют отдельный вход. 131

Экономика ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей. 5

Происшествия Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания). 583

Политика Трамп обвинил Байдена в политической слабости Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал бывшего вице-президента, претендента в кандидаты на президентских выборах от Демократической партии Джозефа Байдена за его комментарии в связи с беспорядками в стране.

Общество Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео. 47

Здоровье В Смоленске обсудили поэтапное снятие ограничительных мер Пятнадцатого июня истекает срок действия внесенных в указ губернатора изменений, и на совещании обсудили, сможет ли область выйти на ключевые показатели, необходимые для снятия ограничений на первом этапе – коэффициент распространения инфекции меньше единицы и наличие свободного коечного фонда для больных COVID-19 в размере 50 процентов от определенного Минздравом показателя. 8

Политика Украина анонсировала скорую встречу глав МИД «нормандской четверки» Уже вскоре состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины Украинец отметил, что диалог между МИД четырех стран "нормандского саммита" будет продолжен в ближайшее время. 14

Гаджеты Обновление iOS сломало iPhone и iPad Одна из основных проблем с iPhone после обновления до iOS 13.5 была названа уменьшенным временем автономной работы. 7