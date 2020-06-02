Финансы
RT на русскомКурс доллара впервые за три месяца упал ниже 70 рублей
В понедельник, 1 июня, российская валюта демонстрирует позитивную динамику на Московской бирже. В ходе открытия торгов курс доллара снизился на 0,6% и впервые с 6 марта достиг 69,6 рубля. Курс евро опустился на 0,3% — до 77,6 рубля.
Читать в источнике
Оценить413
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
Общество
Глава ДИТ Москвы объяснил свои слова о начале эпидемии коронавируса
Глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко объяснил свои слова о начале эпидемии коронавирусной инфекции в столице.
RT на русском 16:43
Футбол
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru 13:50
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери
Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери Юлия Ковальчук опубликовала редкое фото дочери.
Экспресс газета 03:38
Экономика
«Ничего не получится»: об антикризисном плане правительства
Москва, 2 июня 2020, 10:03 — REGNUM Доктор экономических наук Никита Кричевский не нашел ничего хорошего в разработанном правительством проекте общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
REGNUM 03:03
Общество
Хозяин ресторана в США ответил на обвинения в том, что он «русская мафия»
РИА Новости 16:30
Общество
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
В Москве запустили сервис, информирующий о сезонном отключении горячей воды в городе.
РИА Новости 11:01
Футбол
«Химки» готовятся изменить юридическое лицо и остаться в Олимп-ФНЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что клуб "Химки" поменяет юридическое лицо.
Газета.Ru 15:44
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета вчера в 19:35
Политика
Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в США
Президент США Дональд Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в некоторых города страны минувшей ночью.
Piter.tv 11:12
Политика
Турция заявила о совместной с Россией разработке вакцины от COVID-19
Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о сотрудничестве страны с Россией в вопросе разработки вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.
Газета.Ru 14:43
Общество
Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня
CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
Игромания.ру 14:34
Политика
Косачев назвал протесты в США общенациональной бедой
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в социальной сети Facebook во вторник назвал ситуацию с протестами в США, связанными с убийством в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, общенациональной бедой.
Парламентская газета 16:37
Авто
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata.
Ведомости 06:35
Здоровье
Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача
Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
Общество
В Подмосковье 3 июня откроются салоны красоты
Власти Московской области разрешили возобновить работу с 3 июня салонов красоты, соляриев, саун, спа-салонов и бань, которые располагаются в помещениях площадью до 400 квадратных метров и имеют отдельный вход.
Дождь вчера в 17:53
Футбол
Эдер может остаться в «Локомотиве»
Спорт-Экспресс 15:05
Экономика
ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей.
Афиша Daily 09:01
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
Политика
Трамп обвинил Байдена в политической слабости
Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал бывшего вице-президента, претендента в кандидаты на президентских выборах от Демократической партии Джозефа Байдена за его комментарии в связи с беспорядками в стране.
ТАСС 16:40
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 15:21
Происшествия
Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле
Экспресс газета 12:57
Здоровье
В Смоленске обсудили поэтапное снятие ограничительных мер
Пятнадцатого июня истекает срок действия внесенных в указ губернатора изменений, и на совещании обсудили, сможет ли область выйти на ключевые показатели, необходимые для снятия ограничений на первом этапе – коэффициент распространения инфекции меньше единицы и наличие свободного коечного фонда для больных COVID-19 в размере 50 процентов от определенного Минздравом показателя.
ГТРК Смоленск 14:36
Политика
Украина анонсировала скорую встречу глав МИД «нормандской четверки»
Уже вскоре состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины Украинец отметил, что диалог между МИД четырех стран "нормандского саммита" будет продолжен в ближайшее время.
Piter.tv 08:50
Гаджеты
Обновление iOS сломало iPhone и iPad
Одна из основных проблем с iPhone после обновления до iOS 13.5 была названа уменьшенным временем автономной работы.
Evo-rus.com 14:57
Здоровье
В ВОЗ рассказали, от чего будет зависеть сила второй волны CoViD-19
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала о факторах, которые будут влиять на интенсивность второй волны пандемии коронавируса.
Life.ru 14:40
Гаджеты
Intel скоро свернёт производство процессоров Coffee Lake
Intel накануне опубликовала уведомление об обновлениях, согласно которому скоро производитель отправит «на пенсию» восьмое поколение своих процессоров.
Игромания.ру 13:43