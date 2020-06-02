Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара впервые за три месяца упал ниже 70 рублей

В понедельник, 1 июня, российская валюта демонстрирует позитивную динамику на Московской бирже. В ходе открытия торгов курс доллара снизился на 0,6% и впервые с 6 марта достиг 69,6 рубля. Курс евро опустился на 0,3% — до 77,6 рубля.
Читать в источнике
Комментировать673

Подробнее о событии

Рубль вечером растет к доллару и меньше к евро на фоне дорогой нефти

ПРАЙМ14:31

Доллар опустился ниже 69 рублей

Коммерсантъ03:26

Курс доллара обвалился

Lenta.ru03:19

Курс доллара упал ниже ₽69 впервые с 6 марта

РБК03:02

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 68,9 рубля

ТАСС03:01

Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с 6 марта

Ведомости03:53

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

РИА Новостивчера в 06:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
Общество

Глава ДИТ Москвы объяснил свои слова о начале эпидемии коронавируса

Глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко объяснил свои слова о начале эпидемии коронавирусной инфекции в столице.
RT на русском 16:43
51
Футбол

Опубликован календарь чемпионата России по футболу

Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru 13:50
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери

Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери Юлия Ковальчук опубликовала редкое фото дочери.
Экспресс газета 03:38
5
Экономика

«Ничего не получится»: об антикризисном плане правительства

Москва, 2 июня 2020, 10:03 — REGNUM Доктор экономических наук Никита Кричевский не нашел ничего хорошего в разработанном правительством проекте общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
REGNUM 03:03
Общество

Хозяин ресторана в США ответил на обвинения в том, что он «русская мафия»

РИА Новости 16:30
23
Общество

Опубликован график отключения горячей воды в Москве

В Москве запустили сервис, информирующий о сезонном отключении горячей воды в городе.
РИА Новости 11:01
663
Футбол

«Химки» готовятся изменить юридическое лицо и остаться в Олимп-ФНЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что клуб "Химки" поменяет юридическое лицо.
Газета.Ru 15:44
Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

ТАСС 16:02
1
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета вчера в 19:35
1,1K
Политика

Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в США

Президент США Дональд Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в некоторых города страны минувшей ночью.
Piter.tv 11:12
28
Происшествия

Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве

РБК 15:04
453
Политика

Турция заявила о совместной с Россией разработке вакцины от COVID-19

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о сотрудничестве страны с Россией в вопросе разработки вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.
Газета.Ru 14:43
6
Общество

Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня

CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
Игромания.ру 14:34
Политика

Косачев назвал протесты в США общенациональной бедой

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в социальной сети Facebook во вторник назвал ситуацию с протестами в США, связанными с убийством в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, общенациональной бедой.
Парламентская газета 16:37
Авто

«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata.
Ведомости 06:35
100
Здоровье

Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача

Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
7
Общество

В Подмосковье 3 июня откроются салоны красоты

Власти Московской области разрешили возобновить работу с 3 июня салонов красоты, соляриев, саун, спа-салонов и бань, которые располагаются в помещениях площадью до 400 квадратных метров и имеют отдельный вход.
Дождь вчера в 17:53
131
Шоу-бизнес

Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Юлии Барановской о свадьбе

Bimru.ru 05:06
2
Футбол

Эдер может остаться в «Локомотиве»

Спорт-Экспресс 15:05
Экономика

ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей.
Афиша Daily 09:01
5
Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
583
Общество

Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте

Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
52
Политика

Трамп обвинил Байдена в политической слабости

Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал бывшего вице-президента, претендента в кандидаты на президентских выборах от Демократической партии Джозефа Байдена за его комментарии в связи с беспорядками в стране.
ТАСС 16:40
Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 15:21
47
Происшествия

Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле

Экспресс газета 12:57
24
Здоровье

В Смоленске обсудили поэтапное снятие ограничительных мер

Пятнадцатого июня истекает срок действия внесенных в указ губернатора изменений, и на совещании обсудили, сможет ли область выйти на ключевые показатели, необходимые для снятия ограничений на первом этапе – коэффициент распространения инфекции меньше единицы и наличие свободного коечного фонда для больных COVID-19 в размере 50 процентов от определенного Минздравом показателя.
ГТРК Смоленск 14:36
8
Политика

Украина анонсировала скорую встречу глав МИД «нормандской четверки»

Уже вскоре состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины Украинец отметил, что диалог между МИД четырех стран "нормандского саммита" будет продолжен в ближайшее время.
Piter.tv 08:50
14
Гаджеты

Обновление iOS сломало iPhone и iPad

Одна из основных проблем с iPhone после обновления до iOS 13.5 была названа уменьшенным временем автономной работы.
Evo-rus.com 14:57
7
Здоровье

В ВОЗ рассказали, от чего будет зависеть сила второй волны CoViD-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала о факторах, которые будут влиять на интенсивность второй волны пандемии коронавируса.
Life.ru 14:40
25
Гаджеты

Intel скоро свернёт производство процессоров Coffee Lake

Intel накануне опубликовала уведомление об обновлениях, согласно которому скоро производитель отправит «на пенсию» восьмое поколение своих процессоров.
Игромания.ру 13:43
1
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное