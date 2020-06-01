Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Российский рынок подержанных машин возвращает свои позиции
Средняя цена подержанных машин в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года выросла незначительно — всего на 1,4%.
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В Польше усомнились в надежности партнерства с США
Автор пишет, что в США существует огромное социальное неравенство, и в ближайшем будущем оно лишь усугубится.
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Общество
В России введут понятие почасовой ставки оплаты труда
Минимальный размер почасовой ставки оплаты труда может появиться в России.
Российская газета 08:22
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Филипп Киркоров спел «песню простаты»
Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган. Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты".
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Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Piter.tv 01:29
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«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым
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Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
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Гидрометцентр спрогнозировал июльскую жару на выходных
Дожди в столичном регионе сохранятся до конца недели, но в выходные они будут кратковременными.
Российская газета 19:12
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Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
Общество
В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:06
Происшествия
Водитель завода имени Федотова изолирован из-за подозрения на ковид
Работник южно-сахалинского завода строительных материалов имени А. М. Федотова находится на домашнем карантине из-за возможного заражения коронавирусом.
Сахалин.Инфо 19:44
Спорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ 13:44
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
Экономика
Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Минюст РФ заявил, что тяжба по решению суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет.
РИА Новости 20:04
Политика
Косачев назвал протесты в США общенациональной бедой
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в социальной сети Facebook во вторник назвал ситуацию с протестами в США, связанными с убийством в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, общенациональной бедой.
Парламентская газета 16:37
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24
Экономика
Дальний Восток будет летать на общих основаниях
Местным авиакомпаниям отказали в дополнительной господдержке В правительстве отказали авиакомпаниям Дальнего Востока и Крайнего Севера в дополнительных мерах поддержки.
Коммерсантъ 17:58
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала фотографию после бани
Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ 05:24
Здоровье
Министерство промышленности просит Генпрокуратуру проверить закупки средств защиты для медиков в регионах
Одежду для врачей, по словам представителей министерства, шьют в том числе из материалов, которые не обеспечивают необходимый уровень защиты.
Эхо Москвы 20:05
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Брянцев приглашают на кастинги шоу «Голос»
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Киберспорт
Valve упростила повышение уровня Battle Pass 2020
Valve объявила о повышении ряда наград за различные действия в Боевом пропуске 2020 для упрощения повышения уровня.
Dota2.ru вчера в 23:32
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На Колыме зарегистрировали два новых очага распространения COVID-19
Два новых крупных очага распространения COVID-19 зарегистрировали в детском саду и в доме ребёнка в Магаданской области, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов.
РИА Новости 17:44
Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
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Эксперты рассказали, работникам каких сфер грозит сокращение
По мнению доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого потенциала» РЭУ имени Плеханова Фариды Мирзабалаевой, попасть под сокращение рискуют, в первую очередь, работники сферы услуг — гостиничного хозяйства, розничной торговли, салонов красоты и так далее.
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«МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom
"МегаФон" первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера.
Adindex.ru вчера в 06:53
Игры
Sony рассказала о цене PlayStation 5
4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru вчера в 08:44
Общество
Штраф грозит сахалинской компании, которая перевела в Китай около 7 млн рублей за непоставленные товары - таможня
"На организацию может быть наложен штраф в размере суммы невозвращенных денежных средств", - отмечает пресс-служба.
Интерфакс - Россия 19:28
Политика
Разоблачены самые популярные мифы о поправках к Конституции РФ
Россиянам объяснили, какие высказывания в преддверии голосования по поправкам к Конституции РФ следует считать мифами.
Народные новости 14:05
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
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