Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.

Авто Российский рынок подержанных машин возвращает свои позиции Средняя цена подержанных машин в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года выросла незначительно — всего на 1,4%.

Культура Филипп Киркоров спел «песню простаты» Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган. Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты". 85

Технологии Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. 117

Общество Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,3K

Общество Гидрометцентр спрогнозировал июльскую жару на выходных Дожди в столичном регионе сохранятся до конца недели, но в выходные они будут кратковременными. 10

Общество В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда". 261

Происшествия Водитель завода имени Федотова изолирован из-за подозрения на ковид Работник южно-сахалинского завода строительных материалов имени А. М. Федотова находится на домашнем карантине из-за возможного заражения коронавирусом.

Происшествия Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение. 839

Экономика Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа Минюст РФ заявил, что тяжба по решению суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет.

Политика Косачев назвал протесты в США общенациональной бедой Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в социальной сети Facebook во вторник назвал ситуацию с протестами в США, связанными с убийством в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, общенациональной бедой. 1

Экономика Дальний Восток будет летать на общих основаниях Местным авиакомпаниям отказали в дополнительной господдержке В правительстве отказали авиакомпаниям Дальнего Востока и Крайнего Севера в дополнительных мерах поддержки.

Шоу-бизнес Глюкоза опубликовала фотографию после бани Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем. 20

Здоровье Министерство промышленности просит Генпрокуратуру проверить закупки средств защиты для медиков в регионах Одежду для врачей, по словам представителей министерства, шьют в том числе из материалов, которые не обеспечивают необходимый уровень защиты.

Киберспорт Valve упростила повышение уровня Battle Pass 2020 Valve объявила о повышении ряда наград за различные действия в Боевом пропуске 2020 для упрощения повышения уровня.

Происшествия На Колыме зарегистрировали два новых очага распространения COVID-19 Два новых крупных очага распространения COVID-19 зарегистрировали в детском саду и в доме ребёнка в Магаданской области, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов.

Общество Эксперты рассказали, работникам каких сфер грозит сокращение По мнению доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого потенциала» РЭУ имени Плеханова Фариды Мирзабалаевой, попасть под сокращение рискуют, в первую очередь, работники сферы услуг — гостиничного хозяйства, розничной торговли, салонов красоты и так далее.

Игры Sony рассказала о цене PlayStation 5 4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5. 130