Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
Читать в источнике
Комментировать644

Подробнее о событии

Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с 6 марта

Ведомости03:53

Курс доллара обвалился

Lenta.ru03:19

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 68,9 рубля

ТАСС03:01

Доллар опустился ниже 69 рублей

Коммерсантъ03:26

Курс доллара упал ниже ₽69 впервые с 6 марта

РБК03:02

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

РИА Новостивчера в 06:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
Футбол

РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
67
Армия и оружие

На Донбасс прибыли радикалы и журналисты: в планах новые провокации

На Донбасс прибыли нацики из «Правого сектора»*.
Новостной фронт 08:10
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
170
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета 31 мая в 23:06
766
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
1,4K
Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
106
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как бороться с резкими скачками давления

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что делать при резких скачках давление.
АБН 10:45
13
Энергетика

Цены на нефть незначительно снизились на торгах

Цены августовских поставок нефти марки Brent в 8:45 (московское время) снизились почти на 1% до уровня 37,48 долларов США за баррель.
ИА Красная Весна вчера в 01:50
16
Общество

Полицейские встали на колени перед протестующими в США

Полицейские в городе Фейетвилл (штат Северная Каролина) встали на колени перед протестующими. Видео опубликовал Telegram-канал «Милитарист».
Lenta.ru 09:31
11
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами.
РИА Новости 09:24
142
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала фото сына Рафаэля

Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
12
Технологии

Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг

Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
97
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
9,3K
Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом

Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
Футбол

Игроки «Оренбурга» отказываются от снижения зарплат на 30 процентов

По информации источника, руководство «Оренбурга» предложило игрокам изменить условия контрактов и понизить заработную плату на 30 процентов, однако футболисты не готовы идти на уступки.
Матч ТВ 06:44
Футбол

«Челси» хочет перехватить Вернера у «Ливерпуля»

«Челси» готов предложить Вернеру стабильную игровую практику, а в «Ливерпуле» форварду придется бороться за место в составе с Роберто Фирмино.
Евро-футбол.ру 04:18
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
526
Происшествия

Захватчик банка в Москве попросил прощения у Бузовой

Газета.Ru 10:22
2
Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
514
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
2K
Авто

Продажи «АвтоВАЗа» в мае в России упали на 42%

В мае текущего года компании "АвтоВАЗ" удалось реализовать 16 663 легковых и легких коммерческих машин Lada, что на 65,7 процента превышает показатель предыдущего месяца, когда были введены ограничительные меры.
Новые автомобили 07:01
18
Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:39
284
Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
111
Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
799
Общество

Пенсионеров заставляют вернуть выплаты к Дню Победы

Участники пограничного конфликта на острове Даманский 1996 г. приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, и вместе со всеми получили по 50 – 75 тыс. руб. к Дню Победы.
Утро.ru 07:16
13
Наука

В России разрабатывают новый метод борьбы с коронавирусом

RT на русском вчера в 23:58
315
Происшествия

Уголовное дело завели на пассажира рейса Калининград — Москва за дебош

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира рейса Калининград - Москва, устроившего дебош на борту лайнера, сообщается на сайте «МВД-Медиа».
РИАМО 07:58
4
Экономика

Свердловский губернатор рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей

Екатеринбург, 2 июня 2020, 17:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о дополнительных мерах поддержки, которые планируется оказать предпринимателям.
REGNUM 10:37
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное