Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
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Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

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Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»

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Правительство разработало план восстановления экономики

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Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

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В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей.
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Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России.
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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился

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Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня

«В субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», — сказано в сообщении.
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Пекин применит в Гонконге законы своего противника

На минувшей неделе Вашингтон пообещал санкции против Пекина за то, что в Китае будет принят закон об охране национальной безопасности, имеющий отношение к Гонконгу.
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Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90

Ряд СМИ со ссылкой на издание Sohu сообщили о том, что Китай пригрозил уничтожить индийские танки Т-90, которые якобы были стянуты в район Ладакха.
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В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
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Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

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