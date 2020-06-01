Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Политика
В России 1 июля объявят выходным
Президент России Владимир Путин объявил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.
РБК 10:27
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Здоровье
Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса
«Есть только четыре страны, которые могут производить препараты против коронавируса прямого действия: это Россия, США, Япония и Китай», — сказал глава РФПИ.
REGNUM 03:54
Политика
Великобритания выступила против возвращения России в G7
Власти Великобритании выступают против возвращения России в G7, но страна-организатор саммита оставляет за собой право на формирование списка приглашенных, сообщил представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Коммерсантъ 10:35
Общество
Ростуризм: С 1 июня регионы могут открывать любые отели
Регионы России с 1 июня могут принимать решения об открытии любых средств размещения, заявили журналистам в Ростуризме.
Российская газета 07:37
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Баскетбол
ЦСКА расстался с Михаилом Кулагиным
ЦСКА по завершении контракта расстался с защитником Михаилом Кулагиным.
Sports.ru 08:48
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото
На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
Lenta.ru 11:06
Музыка
Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
Piter.tv 06:09
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подала в суд на отца
В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ вчера в 06:39
Политика
Правительство разработало план восстановления экономики
Правительство разработало план восстановления экономики, передает ОТР заявление Михаила Мишустина на совещании с вице-премьерами.
Общественное телевидение России 06:25
Политика
Зеленский рассказал, чем интересен разговор Порошенко и Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его больше всего заинтересовало в аудиозаписи разговора якобы экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена по поводу увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора.
РИА Новости 09:43
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Экономика
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России
Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей.
РИА Новости 06:53
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor 07:42
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России.
Lenta.ru 11:20
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Религия
Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня
«В субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», — сказано в сообщении.
Известия 11:28
Общество
В Москве заработали непродовольственные магазины
RT на русском 08:39
Армия и оружие
В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
RT на русском 08:37
Политика
Пекин применит в Гонконге законы своего противника
На минувшей неделе Вашингтон пообещал санкции против Пекина за то, что в Китае будет принят закон об охране национальной безопасности, имеющий отношение к Гонконгу.
РИА Новости 01:00
Кино
Райан Гослинг сыграет оборотня в ремейке «Человека-волка»
Культуромания 30 мая в 08:11
Армия и оружие
Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90
Ряд СМИ со ссылкой на издание Sohu сообщили о том, что Китай пригрозил уничтожить индийские танки Т-90, которые якобы были стянуты в район Ладакха.
Военное дело 05:25
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02