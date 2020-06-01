Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала фото сразу после родов
ФАН вчера в 20:40
Политика
Владимир Путин назначил нового начальника смоленской полиции
«Полковник Валерий Саржин назначен на пост начальника УМВД России по Смоленской области», - информирует телеканал.
Рабочий путь (г. Смоленск) 10:47
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Политика
Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
«Определить 1 июля 2020 г. в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию», – гласит текст указа Путина.
Ведомости 11:58
Политика
Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
Политика
Трамп обвинил американских губернаторов в слабости
В нерешительности и слабости обвинил губернаторов американских штатов президент США Дональд Трамп, сообщает 1 июня CNN.
ИА Красная Весна 13:35
Авто
За автохлам водителей накажут рублем
Машины в разобранном состоянии, брошенные во дворах, повлекут за собой штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.
AmurMedia.ru 11:40
Происшествия
В США украинец на грузовике въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе большой грузовик, за рулём которого находился водитель-украинец, влетел в толпу протестующих, перекрывших трассу.
Rusvesna.su 05:26
Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
Российская газета вчера в 10:00
Армия и оружие
Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву
Механизированный батальон американской армии с танками «Абрамс» в составе, присутствие которого в Литве преподносилось с большой гордостью, покинул страну.
Актуальные Новости 13:28
Общество
ВОЗ сообщила о новой вспышке Эболы
В странах Западной Африки вспышка Эбола была зарегистрирована в 2015 году и унесла жизни, по разным оценкам, от восьми тысяч до 10 тысяч человек.
Телеканал 360° 12:36
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
Хоккей
СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»
Нападающий Дмитрий Кагарлицкий обменян из СКА в московское «Динамо», за которое выступал в сезоне-2018/19.
Metaratings 10:20
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса — «Авифавир».
Известия 30 мая в 17:58
Футбол
Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов
Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.
Матч ТВ вчера в 13:32
Политика
В МИД России выразили демарш послу Чехии
Послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке российской стороной был выражен демарш в связи с затягиванием Чехией проведения консультаций по улучшению диалога.
RT на русском 09:11
Происшествия
В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
Политика
Китай потребовал приостановить закупку сои и свинины у США
Власти КНР потребовали от госкомпаний приостановить закупку соевых бобов и свинины у США из-за позиции Вашингтона на резолюцию о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге, принятую Всекитайским собранием народных представителей.
Рамблер 11:36
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM 13:03
Общество
Омская область поднялась в социально-экономическом рейтинге регионов
Омская область заняла 32-е место (напомним, по итогам 2018 года она была на 33-м), таким образом поднявшись на одну позицию.
Омскрегион 07:53
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
Футбол
Футболисты «Ливерпуля» почтили память погибшего в США афроамериканца
Футболисты «Ливерпуля» поддержали акцию #BlackLivesMatter, почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 13:03
Энергетика
В России бензин Аи-92 подорожал на три копейки
Москва, 1 июня 2020, 11:46 — REGNUM Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России увеличились на три копейки за период с 25 по 29 мая по сравнению с предыдущей неделей.
REGNUM 04:46
Политика
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
РИА Новости вчера в 13:08
Футбол
Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова
Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru 07:20
Происшествия
Бывший вице-премьер Крыма за время ареста набрал эпизодов
В последнем варианте обвинения вместо одного эпизода взяточничества, инкриминированного господину Нахлупину изначально, фигурируют уже более 20, а общая сумма подношений с 5 млн возросла до 16,1 млн руб. Все преступные эпизоды относятся к периоду с сентября 2017-го по июнь 2018 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05