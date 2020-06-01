Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Космос
На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка
Последняя мощная вспышка класса Х9.3 произошла на Солнце в конце сентября 2017 года.
МИР 24 08:02
Космос
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой
Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
Аргументы недели вчера в 07:26
Технологии
«МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom
"МегаФон" первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера.
Adindex.ru 06:53
Общество
ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет
В начале мая президент сообщил, что российские семьи, в которых есть дети в возрасте от трех лет до 16 лет, получат единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости 08:04
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров сделал роскошный ремонт в комнате сына
Например, недавно Филипп Бедросович раскошелился на новый ремонт в комнате своего сына Мартина в своём доме.
Bimru.ru вчера в 11:20
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Общество
Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки
Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.
РИА Новости 08:11
Общество
В Свердловской области ограничения продлили до 8 июня
Ограничительные меры в Свердловской области, принятые из-за распространения коронавирусной инфекции, продлены до 8 июня.
Российская газета 08:26
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Общество
Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня
Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Российская газета 07:12
Игры
Sony рассказала о цене PlayStation 5
4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru 08:44
Футбол
Малафеев прокомментировал конфликт с Дзюбой
Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о резонансном конфликте с нападающим сине-бело-голубых и сборной России Артемом Дзюбой.
Газета.Ru 07:22
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек
Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о ежемесячных выплатах в размере минимального размера оплаты труда для домохозяек, говорится в отзыве к документу в базе данных Госдумы.
РИА Новости 06:06
Происшествия
В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
Здоровье
Названы главные мифы о питьевой воде
Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
Общество
В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты
Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант».
Телеканал 360° вчера в 21:42
Общество
Регионы России смогут принимать решения об открытии отелей
Регионы России с понедельника, 1 июня, могут принимать решения относительно открытия всех видов средств размещения.
Газета.Ru 07:26
Общество
Минпросвещения намерено провести школьный выпускной в обычном формате
Министерство просвещения России планирует провести всероссийский выпускной вечер для школьников как обычно — в очном формате, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 08:01
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Политика
В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
Армия и оружие
В Генштабе ВС сообщили о первом полете американских В-1В над Украиной
Американские стратегические бомбардировщики В-1В в конце мая впервые пролетели над Украиной.
Известия 07:59