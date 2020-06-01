Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 78 рублей

Коммерсантъ08:51

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

РИА Новости06:58

Курс доллара упал ниже ₽70 впервые с 6 марта

РБК03:01

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 69,81 рубля

ТАСС03:29

Курс доллара впервые за три месяца упал ниже 70 рублей

RT на русском04:20

Эксперты: рубль демонстрирует завидную устойчивость

Телеканал 360°06:46

Доллар снизился на 1,04 руб

Финмаркет04:45
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Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
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Космос

На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка

Последняя мощная вспышка класса Х9.3 произошла на Солнце в конце сентября 2017 года.
МИР 24 08:02
15
Космос

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета вчера в 13:48
2K
Шоу-бизнес

Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой

Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
Аргументы недели вчера в 07:26
12
Технологии

«МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom

"МегаФон" первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера.
Adindex.ru 06:53
Общество

ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет

В начале мая президент сообщил, что российские семьи, в которых есть дети в возрасте от трех лет до 16 лет, получат единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости 08:04
1K
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Общество

Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» обнаружила факты хищения

Известия 07:41
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров сделал роскошный ремонт в комнате сына

Например, недавно Филипп Бедросович раскошелился на новый ремонт в комнате своего сына Мартина в своём доме.
Bimru.ru вчера в 11:20
11
Происшествия

Под Мурманском рухнул железнодорожный мост

Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Общество

Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.
РИА Новости 08:11
Общество

В Свердловской области ограничения продлили до 8 июня

Ограничительные меры в Свердловской области, принятые из-за распространения коронавирусной инфекции, продлены до 8 июня.
Российская газета 08:26
Происшествия

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих

В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
11
Общество

Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
2
Общество

Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня

Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Российская газета 07:12
20
Игры

Sony рассказала о цене PlayStation 5

4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru 08:44
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Футбол

Малафеев прокомментировал конфликт с Дзюбой

Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о резонансном конфликте с нападающим сине-бело-голубых и сборной России Артемом Дзюбой.
Газета.Ru 07:22
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
223
Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек

Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о ежемесячных выплатах в размере минимального размера оплаты труда для домохозяек, говорится в отзыве к документу в базе данных Госдумы.
РИА Новости 06:06
3,8K
Происшествия

В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро

В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
1,7K
Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
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Здоровье

Названы главные мифы о питьевой воде

Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
6
Общество

В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты

Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант».
Телеканал 360° вчера в 21:42
5
Общество

Регионы России смогут принимать решения об открытии отелей

Регионы России с понедельника, 1 июня, могут принимать решения относительно открытия всех видов средств размещения.
Газета.Ru 07:26
Общество

Минпросвещения намерено провести школьный выпускной в обычном формате

Министерство просвещения России планирует провести всероссийский выпускной вечер для школьников как обычно — в очном формате, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 08:01
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Политика

Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
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Политика

В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
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Футбол

«Торпедо» покинул уже шестой игрок. Клуб не договорился с Галояном

Матч ТВ 04:37
Армия и оружие

В Генштабе ВС сообщили о первом полете американских В-1В над Украиной

Американские стратегические бомбардировщики В-1В в конце мая впервые пролетели над Украиной.
Известия 07:59
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