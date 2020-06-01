Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Новое купе BMW 4-Series рассекретили до премьеры

До официальной презентации нового купе BMW 4-Series остаются считанные часы, но Instagram-аккаунты автоклуба уже запестрели шпионскими снимками будущей двухдверки.
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Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

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Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела в городе комендантский час и привлекла бойцов Национальной гвардии США для поддержки столичного управления полиции.
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Финансирование программ льготного автокредитования, включая уже существующие "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", в 2020 году составит 17 млрд рублей, добавили в Минпромторге.
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На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
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Под Мурманском рухнул железнодорожный мост

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Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок

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В России захотели полностью запретить биткоин

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Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
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