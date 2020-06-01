Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Политика
Лукашенко пообещал, что майданов в Белоруссии не будет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал основой основ государственную безопасность.
News.ru 05:26
Происшествия
В Оренбургской области объяснили ситуацию с изъятием детей из семьи
Изъятие четверых маленьких детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный было единственной мерой для безопасности малышей, потому что они проживали в опасном для жизни доме, купленном на маткапитал, заявил министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов.
РИА Новости 09:05
Здоровье
Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники
Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:24
Космос
Американский корабль Crew Dragon стартовал к МКС
Напомним, пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправляет ракета Falcon 9. Это первый пуск корабля с людьми на борту с 2011 года, когда в США свернули программу шаттлов.
Петербургский дневник 30 мая в 15:41
Политика
Путин провёл телефонный разговор с Трампом
RT на русском 11:50
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Происшествия
В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса
РИА Новости 10:29
Авто
Новое купе BMW 4-Series рассекретили до премьеры
До официальной презентации нового купе BMW 4-Series остаются считанные часы, но Instagram-аккаунты автоклуба уже запестрели шпионскими снимками будущей двухдверки.
Picsnews.net 02:36
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Здоровье
В больнице под Воронежем выявлен очаг коронавируса
«За последние три дня в Новоусманской райбольнице выявлено 30 положительных тестов на COVID-19», — сообщает структура.
Kursk.com 06:54
Общество
Илон Маск ответил Рогозину по-русски
РИА Новости вчера в 14:45
Общество
В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела в городе комендантский час и привлекла бойцов Национальной гвардии США для поддержки столичного управления полиции.
РБК вчера в 21:32
Авто
Программа льготного автокредитования получила расширение в России
Финансирование программ льготного автокредитования, включая уже существующие "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", в 2020 году составит 17 млрд рублей, добавили в Минпромторге.
NewInform 10:39
Шоу-бизнес
Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото
На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
Lenta.ru 11:06
Религия
В Москве с 6 июня откроют православные храмы
Коммерсантъ 11:31
Общество
Новый владелец «Ведомостей» оставит главредом Андрея Шмарова
Новым владельцем издания стал уральский медиаменеджер, гендиректор медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин.
Компания 11:31
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Политика
Пятидесятилетние циклы: эксперт озвучил конспирологическую причину массовых протестов в США
Соединенные Штаты Америки охвачены массовыми беспорядками из-за гибели чернокожего Джорджа Флойда при задержании полицией.
Московский Комсомолец 10:43
Общество
Южноуральцы начали получать путинские пособия на детей
Напомним, десять тысяч положены всем детям в возрасте от трех до 15 лет включительно. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин.
Курс дела 05:49
Общество
В Подмосковье допустили скорое открытие ТЦ
Rambler News Service 10:06
Общество
За отказ от вакцинации могут начать штрафовать
Министерство юстиции Российской Федерации предлагает штрафовать граждан за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Би-порт 30 мая в 07:55
Общество
Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений в Москве
Непродовольственные магазины, автосалоны и многие другие организации начнут работу в столице с понедельника, 1 июня.
Вечерняя Москва вчера в 03:24
Здоровье
Медика из Перми обманули с выплатами за работу с COVID
Медсестра городской поликлиники №2 в Перми не получила обещанных выплат за лечение пациентов с коронавирусом или подозрением на него.
URA.Ru 09:31
Общество
В России захотели полностью запретить биткоин
Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием.
Lenta.ru 08:59
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18