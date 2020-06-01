Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Курс евро опустился до 77 рублей

Lenta.ru15:46

Валютный рынок с 1 по 5 июня: как изменится курс рубля на этой неделе

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Евро впервые с марта опустился до 77 рублей

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Курс евро на Мосбирже опустился до 77 рублей

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Курс рубля вечером усиливает рост на дорожающей нефти, евро - уже по 77 руб

ПРАЙМ15:56

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

РИА Новости06:58

Курс доллара впервые за три месяца упал ниже 70 рублей

RT на русском04:20
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
Происшествия

IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП

Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня вчера в 04:44
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Происшествия

В Кольском районе Заполярья введен режим ЧС из-за разрушения моста

На территории Кольского района Мурманской области, где обрушился железнодорожный мост через реку Колу на перегоне от станции Кола до станции Выходной, введен режим ЧС.
Российская газета 13:36
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
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Политика

Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
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Гаджеты

Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50

Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ 14:05
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Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подала в суд на отца

В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ вчера в 06:39
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Политика

Назван новый главный следователь МВД России

Lenta.ru 11:20
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Музыка

Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

В этом году коронавирус не дал провести "Евровидение", вместо которого прошёл фестиваль отобранных на конкурс песен Europe Shine A Light ("Европа зажигает огни"), лишённый соревновательного элемента.
Российская газета 04:45
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Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
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Кино

Дж. К. Симмонс получит роль в новых фильмах о Человеке-пауке

Версия.Инфо 05:23
Происшествия

Нашли в Брянске 7-летнюю девочку с обмороженными ногами

Городской32 (Брянск) 11:48
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Фигурное катание

Трусова рассказала о качествах, которые ценит в людях больше всего

РИА Новости 12:53
Космос

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Газета.Ru 13:41
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Гаджеты

Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
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Политика

В Берлине обсудят инициативы по возврату Крыма и ситуацию в Донбассе

Ситуацию в Донбассе и инициативы по возврату Крыма обсудят глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак в Берлине, 1 июня сообщает пресс-служба МИД Украины.
ИА Красная Весна 10:41
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Общество

С 3 июня в Подмосковье заработают салоны красоты, сауны и солярии

В постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева говорится, что с 3 июня в регионе могут возобновить работу салоны красоты, спа-салоны, солярии и сауны.
BFM.ru 15:57
Общество

С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей

С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru вчера в 17:26
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Энергетика

Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%

По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
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Общество

В Москве заработали непродовольственные магазины

RT на русском 08:39
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Авто

Программа льготного автокредитования получила расширение в России

Минпромторг РФ перезапустил программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также добавил две новых.
Автоновости дня 04:48
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Происшествия

В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса

РИА Новости 10:29
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Шоу-бизнес

Внучка 85-летней Алисы Фрейндлих впервые показала лицо дочери

Внучка Алисы Фрейндлих впервые показала лицо дочери Напомним, что за последние три года Алиса Фрейндлих не принимала участия в съемках новых проектов.
Вокруг ТВ 09:17
Общество

В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости 15:17
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился

Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Футбол

Официально: Серия А возобновится 20 июня перенесенными матчами

Как сообщается на официальном сайте Серии А, 20 и 21 июня будут сыграны перенесенные с февраля и марта матчи «Торино» — «Парма», «Верона» — «Кальяри», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Интер» — «Сампдория».
Матч ТВ 15:15
Политика

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК 14:09
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Общество

Власти Москвы уточнили сроки действия пропускной системы

Ранее режим самоизоляции в столице продлили до 14 июня. Кроме того, до этой же даты были продлены пропускной и масочный режимы.
Вечерняя Москва 06:18
Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
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