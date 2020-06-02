Финансы

Деловое.ТВДеловое.ТВКурс доллара упал ниже 70 рублей

Курс доллара упал ниже 70 рублей. Об этом стало известно из данных Мосбиржи. Новый доллар стоит 69,74 рубля, а евро упал на 25 копеек и составил 77,68 рублей.
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На бирже BitMEX курс биткоина мгновенно упал на $1500

РБК11:23

Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с 6 марта

Ведомости03:53

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

РИА Новостивчера в 06:58

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 68,9 рубля

ТАСС03:01

Доллар опустился ниже 69 рублей

Коммерсантъ03:26

Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с марта

ПРАЙМ03:10

Курс доллара обвалился

Lenta.ru03:19
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Общество

В Нью-Йорке продлен комендантский час

Комендантский час в Нью-Йорке, введенный на фоне беспорядков в Миннеаполисе (штат Миннесота), будет действовать до конца нынешней недели, объявил мэр города Билл де Блазио.
Взгляд.ру 11:43
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Политика

Премьер Канады выступил против участия России в саммите G7

На минувшей неделе американский лидер Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь 2020 года и намерен пригласить на встречу РФ, Южную Корею, Австралию и Индию.
RuNews24.ru вчера в 18:41
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Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
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Экономика

В июне цены на аренду жилья могут повыситься

По их данным, в мае цены на съем однокомнатной квартиры снизились в среднем по стране (учитывались данные по 70 крупным городам) на 1,2%. Двухкомнатное жилье подешевело на 1,4%, трехкомнатное - на 1,7%. "В мае цены снижались уже гораздо более медленными темпами, чем в апреле", - отмечают специалисты портала.
Российская газета вчера в 04:01
16
Космос

К Земле подлетает потенциально опасный астероид

К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
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Финансы

Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Надоршин из "ПФ Капитала" считает, что сейчас нет существенного потенциала для укрепления рубля.
РБК 01:00
Здоровье

Города стали главными рассадниками коронавируса в Ростовской области

Доля городского населения среди заболевших коронавирусом достигла 53%, рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.
1rnd.ru 11:03
23
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
80
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
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Шоу-бизнес

Глюкоза опубликовала фотографию после бани

Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ 05:24
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Биатлон

В СБР объяснили исчезновение с сайта критики в адрес главы союза

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объяснила исчезновение с сайта заявления членов правления организации по деятельности президента Владимира Драчева.
Газета.Ru 09:51
Здоровье

В ВОЗ объяснили, от чего будет зависеть сила второй волны коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, что сила второй волны COVID-19 и скорость распространения инфекции будет зависеть от того, насколько быстро изолируют инфицированных людей и примут необходимые меры.
Live24 11:39
2
Происшествия

В Самаре вылечили младенца с коронавирусом

В Самаре из областной детской инфекционной больницы во вторник выписали месячного ребенка, который переболел коронавирусом.
Российская газета 11:00
5
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости 11:20
6
Экономика

В Росии запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса

Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России.
REGNUM 10:57
13
Спорт

Epic Games Store бесплатно раздаст Total War: Troy

News.ru 11:33
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
416
Происшествия

В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС

Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
REGNUM вчера в 06:48
26
Армия и оружие

Украинские солдаты устроили бунт из-за протухшей еды

Экспресс газета 04:40
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Гаджеты

Intel распрощалась с первым поколением процессоров Coffee Lake

В четвёртом квартале 2017 года дебютировали первые 14-нм процессоры Intel Coffee Lake для настольных систем.
3DNews 05:58
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
1K
Здоровье

Опрос показал недовольство трети россиян системой здравоохранения

В 2019 году, до пандемии коронавируса, качеством доступной медицинской помощи в местах проживания оказались довольны только 37% россиян, свидетельствуют данные Gallup.
РБК 11:54
Экономика

Свердловский губернатор рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей

Екатеринбург, 2 июня 2020, 17:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о дополнительных мерах поддержки, которые планируется оказать предпринимателям.
REGNUM 10:37
2
Авто

В России стали доступны программы льготного автокредитования

Автоновости дня вчера в 04:48
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Автоспорт

Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона

Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.
Советский спорт 05:46
Экономика

Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 08:41
Политика

Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы в Москве

Интерфакс 12:00
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Технологии

Агрегаторов подключат к единой системе идентификации портала госуслуг

Москва, 2 июня 2020, 10:21 — REGNUM Министерство связи РФ в качестве эксперимента предложило популярные сайты — Авито, ЦИАН, Авто.ру и сайты других агрегаторов — подключить к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг, пишет «КоммерсантЪ».
REGNUM 03:22
103
Общество

В Москве запущен сервис с информацией об отключении горячей воды

Отключения горячей воды в столице были перенесены с конца мая на 1 июля в связи с режимом самоизоляции.
Интерфакс 10:44
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