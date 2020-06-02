Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 69 рублей

Российская газета04:04

Доллар опустился ниже 69 рублей

Коммерсантъ03:26

Курс доллара обвалился

Lenta.ru03:19

Курс доллара упал ниже ₽69 впервые с 6 марта

РБК03:02

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 68,9 рубля

ТАСС03:01

Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с 6 марта

Ведомости03:53

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

РИА Новостивчера в 06:58
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Авто

Новый Ford Bronco испытали на бездорожье

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Трамп назвал Байдена «политическим слабаком»

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Происшествия

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REGNUM вчера в 13:03
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Британские ВВС сообщили о перехвате российских самолетов над Балтикой

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Общество

Стало известно о заказе военными четырех ракет «Ангара»

Минобороны заказало четыре тяжелых ракеты-носителя «Ангара–А5», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
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Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно

В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
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Кино

Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки

Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
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Кормье: верю, что Джонс действительно отказался от пояса чемпиона

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Общество

В России отобрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

В Минобороны России заявили, что ведомство отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:10
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
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Сообщения Трампа о протестах в США посчитали оскорбительными

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Кино

Съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» планируют возобновить в сентябре

Команда фильма «Миссия невыполнима 7» планирует возобновить работу в сентябре и закончить к маю 2021 года.
News.ru 07:48
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Общество

Вильфанд назвал сроки прихода настоящего лета в Москву

Настоящее лето с теплой погодой придет в Москву в четверг, 4 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Известия 17:57
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
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Футбол

Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА

Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.
REGNUM 16:29
Общество

В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны

Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
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Космос

В России отложили все июньские космические пуски

Россия отложила все космические пуски по гражданским и военным программам в июне.
Lenta.ru 18:38
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Хоккей

Его ставили выше Харламова. Сегодня Владимиру Крутову исполнилось бы 60 лет

В начале октября 1979 года Крутов ошеломил даже звездных ветеранов ЦСКА, забросив четыре шайбы в тяжелом дерби с Динамо.
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Здоровье

Минздрав подготовит проект об изменении базовой программы ОМС

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву до 4 июня внести проект об изменениях особенностей реализации базовой программы ОМС для возобновления плановой работы медучреждений, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 16:07
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Футбол

Сериа А может изменить формат в следующем сезоне

Следующий сезон Серии А может пройти в измененном формате, сообщает La Repubblica.
Газета.Ru 19:14
Здоровье

Медработников в Москве продолжат бесплатно селить в гостиницах

Программа временного бесплатного расселения медиков в гостиницах действует в Москве с 12 апреля.
РИАМО 11:58
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Общество

Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса

Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
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Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

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Опубликован календарь чемпионата России по футболу

Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru 13:50
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Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
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Космос

Проект НАСА по отклонению астероида идет по плану

Оборонная планетарная миссия НАСА, направленная на отклонение орбиты небольшого астероида, продолжает развиваться по плану, не выходя за рамки бюджета в $313,9 миллионов, гласит отчет Счётной палаты правительства США (GAO), опубликованный 1 июня.
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Дмитрий Киселев: Расстрелянной в США журналистке повезло выжить

Российская газета 17:45
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Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
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