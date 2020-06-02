Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Авто
Новый Ford Bronco испытали на бездорожье
SpeedMe вчера в 09:44
Политика
Трамп назвал Байдена «политическим слабаком»
77-летний демократ Байден является главным соперником Трампа на предстоящих выборах американского президента в 2020 году.
РБК 18:17
Гаджеты
Составлен рейтинг самых мощных Android-смартфонов
Май закончился, а это значит, что команда бенчмарка AnTuTu выпустила обновленный рейтинг самых «мощных» Android-смартфонов.
Live24 13:00
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
Общество
Стало известно о заказе военными четырех ракет «Ангара»
Минобороны заказало четыре тяжелых ракеты-носителя «Ангара–А5», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Взгляд.ру 19:23
Спорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ 13:44
Кино
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34
Общество
В России отобрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
В Минобороны России заявили, что ведомство отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:10
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Политика
Сообщения Трампа о протестах в США посчитали оскорбительными
Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг посчитал многие сообщения президента США Дональда Трампа в одноименной социальной сети оскорбительными.
Lenta.ru 18:00
Кино
Съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» планируют возобновить в сентябре
Команда фильма «Миссия невыполнима 7» планирует возобновить работу в сентябре и закончить к маю 2021 года.
News.ru 07:48
Общество
Вильфанд назвал сроки прихода настоящего лета в Москву
Настоящее лето с теплой погодой придет в Москву в четверг, 4 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Известия 17:57
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Футбол
Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА
Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.
REGNUM 16:29
Общество
В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК вчера в 16:28
Здоровье
Российское лекарство от коронавируса поступит в больницы в июне
Успешно прошедший клинические испытания против COVID-19 препарат «Авифавир» начнет поступать в российские больницы в июне.
АБН вчера в 03:29
Космос
В России отложили все июньские космические пуски
Россия отложила все космические пуски по гражданским и военным программам в июне.
Lenta.ru 18:38
Хоккей
Его ставили выше Харламова. Сегодня Владимиру Крутову исполнилось бы 60 лет
В начале октября 1979 года Крутов ошеломил даже звездных ветеранов ЦСКА, забросив четыре шайбы в тяжелом дерби с Динамо.
Советский спорт вчера в 02:00
Здоровье
Минздрав подготовит проект об изменении базовой программы ОМС
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву до 4 июня внести проект об изменениях особенностей реализации базовой программы ОМС для возобновления плановой работы медучреждений, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 16:07
Футбол
Сериа А может изменить формат в следующем сезоне
Следующий сезон Серии А может пройти в измененном формате, сообщает La Repubblica.
Газета.Ru 19:14
Здоровье
Медработников в Москве продолжат бесплатно селить в гостиницах
Программа временного бесплатного расселения медиков в гостиницах действует в Москве с 12 апреля.
РИАМО 11:58
Общество
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия 08:24
Футбол
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru 13:50
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 15:21
Космос
Проект НАСА по отклонению астероида идет по плану
Оборонная планетарная миссия НАСА, направленная на отклонение орбиты небольшого астероида, продолжает развиваться по плану, не выходя за рамки бюджета в $313,9 миллионов, гласит отчет Счётной палаты правительства США (GAO), опубликованный 1 июня.
ИА Красная Весна вчера в 16:42
Политика
Дмитрий Киселев: Расстрелянной в США журналистке повезло выжить
Российская газета 17:45
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54