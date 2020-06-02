Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.

Политика Трамп назвал Байдена «политическим слабаком» 77-летний демократ Байден является главным соперником Трампа на предстоящих выборах американского президента в 2020 году. 4

Гаджеты Составлен рейтинг самых мощных Android-смартфонов Май закончился, а это значит, что команда бенчмарка AnTuTu выпустила обновленный рейтинг самых «мощных» Android-смартфонов. 5

Кино Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях. 16

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 112

Политика Сообщения Трампа о протестах в США посчитали оскорбительными Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг посчитал многие сообщения президента США Дональда Трампа в одноименной социальной сети оскорбительными. 4

Общество Вильфанд назвал сроки прихода настоящего лета в Москву Настоящее лето с теплой погодой придет в Москву в четверг, 4 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 10

Энергетика «Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG "Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG. 85

Футбол Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.

Общество В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона. 132

Здоровье Минздрав подготовит проект об изменении базовой программы ОМС Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву до 4 июня внести проект об изменениях особенностей реализации базовой программы ОМС для возобновления плановой работы медучреждений, сообщается на сайте кабмина. 1

Футбол Сериа А может изменить формат в следующем сезоне Следующий сезон Серии А может пройти в измененном формате, сообщает La Repubblica.

Общество Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте. 57

Футбол Опубликован календарь чемпионата России по футболу Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.

Общество Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео. 63

Космос Проект НАСА по отклонению астероида идет по плану Оборонная планетарная миссия НАСА, направленная на отклонение орбиты небольшого астероида, продолжает развиваться по плану, не выходя за рамки бюджета в $313,9 миллионов, гласит отчет Счётной палаты правительства США (GAO), опубликованный 1 июня.