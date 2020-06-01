Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
WomanHit.ru 07:04
Космос
Ближайшая к Земле экзопланета может быть пригодна для жизни
Международная группа исследователей из Женевского университета подтвердила факт существования ближайшей к Земле экзопланеты около звезды Проксима Центавра, о предположительном существовании которой мы писали ранее.
Машины и Механизмы 30 мая в 07:39
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Об этом заявил президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Калининград.Ru 10:03
Культура
Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу
Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform 02:40
Политика
В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Гаджеты
В Twitter появилось способное сломать смартфоны Samsung фото
Один из пользователей Twitter разместил фото, установка которого в качестве экранной заставки способна сломать смартфоны производителя Samsung.
Известия 09:39
Политика
Главы МИД Украины и офиса Зеленского посетят с визитом Германию
Киев, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак посетят Германию с официальным визитом, сообщила 1 июня пресс-служба МИД Украины.
REGNUM 05:56
Политика
Миронов предложил реформу системы здравоохранения
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением о реформе системы здравоохранения.
Российская газета 09:04
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие
В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
RT на русском 08:37
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
Космос
Астронавты NASA показали Землю с борта Crew Dragon
30 мая к Международной космической станции (МКС) отправился американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту с космодрома на мысе Канаверал.
News.ru вчера в 07:47
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Общество
Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.
RT на русском 08:43
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
Технологии
Игровой стриминговый сервис продлил бесплатный период до 31 августа
Сервис облачного гейминга GFN.RU объявил о продлении бесплатного доступа на все лето, теперь пользователи смогут бесплатно играть в популярные игры до 31 августа.
Матч ТВ 08:03
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Кино
Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
News.ru 08:25
Общество
Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова
Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева огласила результаты новой комплексной финансово-экономической, искусствоведческой и оценочной экспертизы по делу АНО «Седьмая студия» режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.
РБК 07:01
Здоровье
Названа новая группа риска по коронавирусу
Профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что в группу риска по коронавирусу можно включить курящих и пьющих людей.
Газета.Ru вчера в 21:15
Здоровье
Российский препарат от коронавируса поступит в больницы в июне
60 тыс. курсов «Авифавира» — первого препарата от коронавируса, зарегистрированного в России — поступят в больницы 11 июня.
Плюс один +1 05:24
Политика
Кремль назвал примерный срок снятия ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примерный срок, когда в Москве могут отменить карантинные меры, введенные в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:55
Гаджеты
Смартфон ZTE Axon 11 SE 5G оценен в 300 долларов
Компания ZTE пополнила ассортимент недорогих 5G-смартфонов моделью Axon 11 SE 5G, которая будет стоить 280 долларов.
Megaobzor.com 09:06
Киберспорт
Стали известны время релиза Valorant в СНГ и название первого сезона игры
Riot Games объявила время официального релиза Valorant в СНГ. Шутер выйдет 2 июня в 8:00 мск.
CyberSport.ru 09:11
Здоровье
Как оценивается эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае
О статистике заболеваемости коронавирусом, увеличении масштабов тестирования и условиях изменения режима ограничений в регионе рассказали на прошедшей 1 июня (онлайн) пресс-конференции глава краевого Минздрава Дмитрий Попов и замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.
ПолитСиб.Ру 05:20
Энергетика
Китай резко увеличит покупку нефти из России
В целом экспорт российской нефти через систему "Транснефти", российского трубопроводного госпоператора страны, в мае снизился на 15% по сравнению с маем 2019 года, или с 16,1 миллиона до 13,7 миллиона тонн нефти, Такой объем экспорта планируется и в июне.
Вести.Ru 10:12