Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.

Космос На Солнце зафиксировали мощную вспышку Обсерватория солнечной динамики (SDO) зафиксировала мощную вспышку на Солнце. Об этом сообщается на сайте NASA. 411

Технологии «М.Видео-Эльдорадо» открыло часть своих магазинов в Москве и регионах Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) открыла 114 магазинов в Москве и около 600 магазинов в других российских регионах на фоне отмены ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении ритейлера.

Политика Трамп призвал посадить протестующих на десять лет Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов стать более жесткими по отношению к участникам акций протестов против полицейского насилия.

Происшествия Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США. 6

Общество В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные организации "Со среды 3 июня в регионе откроются для посещения религиозные организации", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Политика Зеленский призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в США Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня в интервью британской газете The Telegraph, которое прошло по Skype, призвал не втягивать Киев в американскую президентскую кампанию, а также опроверг свою причастность к появлению записи разговора экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. 3

Политика Украина предложила вернуться к «будапештскому формату» переговоров Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США рассмотреть возвращение к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России. 12

Политика Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). 6,9K

Политика В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 2,4K

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 1,8K

Футбол Погба жёстко высказался о гибели афроамериканца Флойда в США Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба резко высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в американском Миннеаполисе в результате жестких действии местных полицейских.

Общество Особое мнение: Александр Баунов Заходите, посмотрите, в каких условиях находится Александр Баунов.

Происшествия Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. 930

Футбол Ахметов улетел в Германию для операции на плечевом суставе Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов улетел в Германию на операцию. Накануне хавбек прибыл в Мюнхен.

Политика Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом Удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом, обстановка стабилизируется, мы возвращаемся к нормальной жизни, сообщил президент РФ Владимир Путин. 128

Музыка Зрители выбрали победителей Евровидения-2020 Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн. 129