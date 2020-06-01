Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Космос
На Солнце зафиксировали мощную вспышку
Обсерватория солнечной динамики (SDO) зафиксировала мощную вспышку на Солнце. Об этом сообщается на сайте NASA.
Газета.Ru 13:41
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Технологии
«М.Видео-Эльдорадо» открыло часть своих магазинов в Москве и регионах
Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) открыла 114 магазинов в Москве и около 600 магазинов в других российских регионах на фоне отмены ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении ритейлера.
РИА Новости 04:19
Политика
Трамп призвал посадить протестующих на десять лет
Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов стать более жесткими по отношению к участникам акций протестов против полицейского насилия.
Lenta.ru 16:56
Религия
Московские храмы откроются для прихожан 6 июня
Интерфакс 11:11
Происшествия
Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда
Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
Общество
В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные организации
"Со среды 3 июня в регионе откроются для посещения религиозные организации", - говорится в сообщении телеграм-канала.
РЕН ТВ 16:38
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru 12:26
Политика
Зеленский призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в США
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня в интервью британской газете The Telegraph, которое прошло по Skype, призвал не втягивать Киев в американскую президентскую кампанию, а также опроверг свою причастность к появлению записи разговора экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Известия 07:33
Политика
Украина предложила вернуться к «будапештскому формату» переговоров
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США рассмотреть возвращение к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
Газета.Ru 16:51
Общество
Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия 17:21
Политика
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 00:29
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
Происшествия
Полиция США применила слезоточивый газ против протестующих
В Вашингтоне сотрудники полиции применили против протестующих шарики со слезоточивым газом.
Lenta.ru вчера в 00:12
Культура
Борис Невзоров рассказал о каре, постигшей убийцу его жены
Экспресс газета 15:34
Шоу-бизнес
Бывший солист «Отпетых мошенников» устроился работать таксистом
Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов устроился работать таксистом из-за нехватки денежных средств.
Peterburg2.ru вчера в 09:52
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Футбол
Погба жёстко высказался о гибели афроамериканца Флойда в США
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба резко высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в американском Миннеаполисе в результате жестких действии местных полицейских.
Metaratings 14:42
Общество
Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год
По словам Раковой, в Москве создано пять временных госпиталей, аналогичному созданному на ВДНХ, на 10 тыс. коек, из которых 600 - реанимационные.
Интерфакс 16:10
Происшествия
Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца
Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Вести Подмосковья 00:33
Общество
Особое мнение: Александр Баунов
Заходите, посмотрите, в каких условиях находится Александр Баунов.
Эхо Москвы 14:07
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru вчера в 18:39
Футбол
Ахметов улетел в Германию для операции на плечевом суставе
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов улетел в Германию на операцию. Накануне хавбек прибыл в Мюнхен.
Sports.ru 13:50
Политика
Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом, обстановка стабилизируется, мы возвращаемся к нормальной жизни, сообщил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 09:37
Музыка
Зрители выбрали победителей Евровидения-2020
Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн.
Вечерняя Москва 05:49
Общество
В Подмосковье могут открыть торговые центры
Торговые центры могут открыть в Московской области уже на следующем этапе смягчения ограничений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 08:50
Фигурное катание
Трусова призналась, что хотела бы попробовать прыгнуть с шестом
Не отказалась бы прыгнуть с шестом.
Советский спорт 12:35