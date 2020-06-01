Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Евро впервые с марта опустился до 77 рублей

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На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Обсерватория солнечной динамики (SDO) зафиксировала мощную вспышку на Солнце. Об этом сообщается на сайте NASA.
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Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
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Технологии

«М.Видео-Эльдорадо» открыло часть своих магазинов в Москве и регионах

Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) открыла 114 магазинов в Москве и около 600 магазинов в других российских регионах на фоне отмены ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении ритейлера.
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Политика

Трамп призвал посадить протестующих на десять лет

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов стать более жесткими по отношению к участникам акций протестов против полицейского насилия.
Lenta.ru 16:56
Религия

Московские храмы откроются для прихожан 6 июня

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Происшествия

Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда

Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
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Общество

В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные организации

"Со среды 3 июня в регионе откроются для посещения религиозные организации", - говорится в сообщении телеграм-канала.
РЕН ТВ 16:38
Политика

Канада не хочет возвращения России на саммит G7

Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru 12:26
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Политика

Зеленский призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в США

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня в интервью британской газете The Telegraph, которое прошло по Skype, призвал не втягивать Киев в американскую президентскую кампанию, а также опроверг свою причастность к появлению записи разговора экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Известия 07:33
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Политика

Украина предложила вернуться к «будапештскому формату» переговоров

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США рассмотреть возвращение к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
Газета.Ru 16:51
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Общество

Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
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Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 00:29
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Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
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Происшествия

Полиция США применила слезоточивый газ против протестующих

В Вашингтоне сотрудники полиции применили против протестующих шарики со слезоточивым газом.
Lenta.ru вчера в 00:12
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Культура

Борис Невзоров рассказал о каре, постигшей убийцу его жены

Экспресс газета 15:34
Шоу-бизнес

Бывший солист «Отпетых мошенников» устроился работать таксистом

Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов устроился работать таксистом из-за нехватки денежных средств.
Peterburg2.ru вчера в 09:52
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
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Погба жёстко высказался о гибели афроамериканца Флойда в США

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба резко высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в американском Миннеаполисе в результате жестких действии местных полицейских.
Metaratings 14:42
Общество

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

По словам Раковой, в Москве создано пять временных госпиталей, аналогичному созданному на ВДНХ, на 10 тыс. коек, из которых 600 - реанимационные.
Интерфакс 16:10
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Происшествия

Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца

Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
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Елена Воробей заразилась коронавирусом

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Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
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Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

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Футбол

Ахметов улетел в Германию для операции на плечевом суставе

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов улетел в Германию на операцию. Накануне хавбек прибыл в Мюнхен.
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Политика

Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом

Удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом, обстановка стабилизируется, мы возвращаемся к нормальной жизни, сообщил президент РФ Владимир Путин.
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Зрители выбрали победителей Евровидения-2020

Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн.
Вечерняя Москва 05:49
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Общество

В Подмосковье могут открыть торговые центры

Торговые центры могут открыть в Московской области уже на следующем этапе смягчения ограничений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 08:50
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Фигурное катание

Трусова призналась, что хотела бы попробовать прыгнуть с шестом

Не отказалась бы прыгнуть с шестом.
Советский спорт 12:35
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