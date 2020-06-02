Финансы
Давыдов.ИндексКурс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца
В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта. При этом курс евро опустился на 0,09%, до 77,86 рубля.
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Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
Газета.Ru 01:44
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Общество
Глава НПП «Звезда» сравнил «Союз» с Crew Dragon
Генеральный директор НПП «Звезда», разрабатывающей и производитящей скафандры, Сергей Поздняков сравнил американский пилотируемый корабль Crew Dragon с яхтой, а российский «Союз» с военным самолётом.
RT на русском 02:11
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM 01 июня в 13:03
Музыка
Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн
Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb вчера в 19:56
Общество
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
Москвичи могут узнать график отключения горячей воды в летние месяцы на сайтах «МОЭК Онлайн» и mos.ru .
Мослента вчера в 12:13
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Футбол
Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы
39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News вчера в 07:45
Политика
Крымские пограничники задержали украинского военнослужащего
Симферополь, 2 июня 2020, 12:45 — REGNUM За нарушение государственной границы России в Крыму задержали пьяного украинского военнослужащего.
REGNUM вчера в 05:45
Общество
Минобороны перенесло летние военные сборы студентов
Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия противопоказаний, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 00:47
Общество
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru вчера в 09:30
Игры
Sega выпустила консоль в миниатюрном корпусе Game Gear Micro
В этом году празднует юбилей – 60 лет. И в честь этого события решила выпустить портативную игровую консоль Game Gear.
The GEEK 01:39
Политика
Токаев: Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается
Казахстан не обсуждает вопрос строительства военной базы США на территории страны.
Life.ru вчера в 23:09
Общество
Решение якутского суда о госпитализации шамана-воина Габышева обжалуют
Решение Якутского городского суда о принудительной госпитализации шамана-воина Александра Габышева в психоневрологическом диспансере будет обжаловано.
Московский Комсомолец 01:44
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
Киберспорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ вчера в 13:44
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Piter.tv вчера в 01:29
Экономика
Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 36,2 пункта
Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 36,2 пункта с 31,3 пункта в апреле, по данным IHS Markit.
Интерфакс 01 июня в 02:59
Общество
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости вчера в 15:01
Футбол
Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА
Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.
REGNUM вчера в 16:29
Наука
Крысам успешно пересадили человеческую мини-печень
Полученные мини-печени оказались способны секретировать желчь и мочевину и были полностью идентичны обычной человеческой печени.
Anonsens вчера в 19:52
Происшествия
Группа спасателей вылетела в Норильск для ликвидации разлива топлива
Отряд краевого учреждения «Спасатель» вылетел из Красноярска в Норильск для помощи в ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3.
Известия 01:04
Общество
Пенсионеров попросили вернуть выплаты к Дню Победы
В апреле 50 участников пограничного конфликта на острове Даманский, которые по статусу были приравнены к участникам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты в размере от 50 000 до 75 000 тысяч рублей в качестве поддержки, после праздников их ожидало неприятное письмо из Пенсионного фонда.
Live24 вчера в 14:40
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады.
РБК 01:00
Происшествия
Основателя паблика «Мужское государство», возможно, убили в Стамбуле
Sota.vision вчера в 21:09
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29