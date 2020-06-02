Финансы

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексКурс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта. При этом курс евро опустился на 0,09%, до 77,86 рубля.
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Американские гонки: эксперты спрогнозировали от 60 до 100 руб./$ к концу года

Известиявчера в 12:28

Доллар опустился ниже 69 рублей

Коммерсантъвчера в 03:26

Курс доллара обвалился

Lenta.ruвчера в 03:19

Курс доллара упал ниже ₽69 впервые с 6 марта

РБКвчера в 03:02

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 68,9 рубля

ТАССвчера в 03:01

Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с 6 марта

Ведомостивчера в 03:53

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

РИА Новости01 июня в 06:58
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Армия и оружие

В США считают B-1B «проблемой для российского флота»

REGNUM 01:20
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Происшествия

В Красноярске обнаружили тело ребенка

Газета.Ru 01:44
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Здоровье

Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
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Общество

Глава НПП «Звезда» сравнил «Союз» с Crew Dragon

Генеральный директор НПП «Звезда», разрабатывающей и производитящей скафандры, Сергей Поздняков сравнил американский пилотируемый корабль Crew Dragon с яхтой, а российский «Союз» с военным самолётом.
RT на русском 02:11
1
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM 01 июня в 13:03
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Музыка

Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн

Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb вчера в 19:56
192
Общество

Опубликован график отключения горячей воды в Москве

Москвичи могут узнать график отключения горячей воды в летние месяцы на сайтах «МОЭК Онлайн» и mos.ru .
Мослента вчера в 12:13
800
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Футбол

Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы

39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News вчера в 07:45
1
Политика

Крымские пограничники задержали украинского военнослужащего

Симферополь, 2 июня 2020, 12:45 — REGNUM За нарушение государственной границы России в Крыму задержали пьяного украинского военнослужащего.
REGNUM вчера в 05:45
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Общество

Минобороны перенесло летние военные сборы студентов

Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия противопоказаний, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 00:47
1
Общество

В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Происшествия

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru вчера в 09:30
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Игры

Sega выпустила консоль в миниатюрном корпусе Game Gear Micro

В этом году празднует юбилей – 60 лет. И в честь этого события решила выпустить портативную игровую консоль Game Gear.
The GEEK 01:39
Политика

Токаев: Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается

Казахстан не обсуждает вопрос строительства военной базы США на территории страны.
Life.ru вчера в 23:09
3
Общество

Решение якутского суда о госпитализации шамана-воина Габышева обжалуют

Решение Якутского городского суда о принудительной госпитализации шамана-воина Александра Габышева в психоневрологическом диспансере будет обжаловано.
Московский Комсомолец 01:44
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Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
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Киберспорт

Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно

В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ вчера в 13:44
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Политика

Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
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Технологии

Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг

Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Piter.tv вчера в 01:29
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Экономика

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 36,2 пункта

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 36,2 пункта с 31,3 пункта в апреле, по данным IHS Markit.
Интерфакс 01 июня в 02:59
1
Общество

Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса

Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости вчера в 15:01
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Футбол

Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА

Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.
REGNUM вчера в 16:29
Наука

Крысам успешно пересадили человеческую мини-печень

Полученные мини-печени оказались способны секретировать желчь и мочевину и были полностью идентичны обычной человеческой печени.
Anonsens вчера в 19:52
Происшествия

Группа спасателей вылетела в Норильск для ликвидации разлива топлива

Отряд краевого учреждения «Спасатель» вылетел из Красноярска в Норильск для помощи в ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3.
Известия 01:04
1
Общество

Пенсионеров попросили вернуть выплаты к Дню Победы

В апреле 50 участников пограничного конфликта на острове Даманский, которые по статусу были приравнены к участникам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты в размере от 50 000 до 75 000 тысяч рублей в качестве поддержки, после праздников их ожидало неприятное письмо из Пенсионного фонда.
Live24 вчера в 14:40
25
Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады.
РБК 01:00
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Происшествия

Основателя паблика «Мужское государство», возможно, убили в Стамбуле

Sota.vision вчера в 21:09
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Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
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Как работают Яндекс.Новости?
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