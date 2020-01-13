Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро снизился до 68,37 рубля
Как отмечается, курс евро к рублю снизился на 4,66 коп. В свою очередь, курс доллара вырос на 1,88 коп. до 61,4328 руб.
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Политика
Михаил Мишустин может стать премьер-министром РФ
Кандидатура главы ФНС России Михаила Мишустина внесена на должность премьер-министра РФ.
Политика
Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
Политика
Госдеп США отреагировал на отставку российского правительства
Ортагус отметила, что американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет лучших отношений между правительствами США и России.
Армия и оружие
Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Политика
Французское СМИ назвало Мишустина эффективным менеджером
Глава российской Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, которого президент России Владимир Путин рекомендовал на должность российского премьер-министра РФ, считается эффективным менеджером.
Политика
В парламенте предложили день голосования по изменениям в Конституцию
Голосование по изменениям в Конституцию России, предложенное президентом Владимиром Путиным, можно провести совместно с выборами в Госдуму в 2021 году, заявил первый замглавы конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев.
Кино
Вышло видео с семью смертными грехами Ленни Белардо из «Нового Папы»
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа
Накануне новинку заметили на рекламной съемке без какого-либо камуфляжа.
Экономика
Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%
Цены на жилье в России в текущем году вырастут примерно на 10%, считают эксперты по недвижимости и девелоперы.
Общество
В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа
Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
Происшествия
Фатальное ДТП в Улан-Удэ парализовало движение трамваев
В среду утром в Улан-Удэ автомобиль Hyundai Solaris на большой скорости врезался в бетонную опору.
Политика
Путин анонсировал проект «Доступный интернет»
Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал чаще гулять для профилактики ОРВИ
В качестве мер профилактики простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ жителям России следует проводить больше времени на улице, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Политика
Топ-менеджер «Нафтогаза» поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Президент России Владимир Путин на переговорах по газу в Париже продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях.
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Авто
В 2019 году российский авторынок упал на 2,3 процента
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что в 2020 году в организации ожидают похожей по сложности ситуации на российском авторынке: "Прогноз - 1,72 млн единиц, то есть дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году".
Политика
Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
В конце 2019 года Дмитрий Медведев планировал реформу российской политической системы. Об этом стало известно газете "Коммерсант".
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Общество
Полуфинал конкурса «Лидеры России-2020» стартовал во Владивостоке
Дальневосточный этап конкурса управленцев "Лидеры России - 2020" стартовал во Владивостоке, сообщает Интерфакс.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Политика
Безрезультатно завершились переговоры о содержании Сеулом войск США
Южная Корея и США провели шестой по счету раунд переговоров по вопросу распределения расходов на содержание американского воинского контингента на Корейском полуострове.
Политика
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
Футбол
УЕФА назвал символическую сборную 2019 года
УЕФА опубликовал состав символической сборной 2019 года по версии футбольных болельщиков.
Наука