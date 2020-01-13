Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро снизился до 68,37 рубля

Как отмечается, курс евро к рублю снизился на 4,66 коп. В свою очередь, курс доллара вырос на 1,88 коп. до 61,4328 руб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Официальный курс евро на четверг снизился до 68,37 рубля

РИА Новости04:49

ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 января в размере 61,4328 руб

Финмаркет04:15

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 61,43 рубля

Банки.ру03:58

Официальный курс доллара на четверг вырос до 61,43 рубля

ПРАЙМ04:24

Рубль укрепляется. Стоит ли поторопиться с покупкой евро и долларов?

Аргументы и Факты04:53

Центробанк повысил курс доллара на понедельник до 61,26 рубля

Московский Комсомолец12 января в 20:35

Банк России на 16 января понизил курс евро к рублю почти на 5 копеек до 68.3747 руб., курс доллара США повысил почти на 2 копейки до 61.4328 руб

АК&М05:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 21:32, Ашберн
Политика

Михаил Мишустин может стать премьер-министром РФ

Кандидатура главы ФНС России Михаила Мишустина внесена на должность премьер-министра РФ.
Время Н 11:47
Политика

Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа

Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 14:37
Происшествия

Александр Серов получил ранение в ногу во время потасовки

Известия 03:55
Политика

Госдеп США отреагировал на отставку российского правительства

Ортагус отметила, что американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет лучших отношений между правительствами США и России.
РБК 21:13
Армия и оружие

Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
RT на русском 10:46
Политика

Французское СМИ назвало Мишустина эффективным менеджером

Глава российской Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, которого президент России Владимир Путин рекомендовал на должность российского премьер-министра РФ, считается эффективным менеджером.
REGNUM 20:47
Космос

Российские ученые зафиксировали гамма-излучение нейтронных звезд

МИР 24 08:44
Политика

В парламенте предложили день голосования по изменениям в Конституцию

Голосование по изменениям в Конституцию России, предложенное президентом Владимиром Путиным, можно провести совместно с выборами в Госдуму в 2021 году, заявил первый замглавы конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев.
Взгляд.ру 07:20
Кино

Вышло видео с семью смертными грехами Ленни Белардо из «Нового Папы»

Культуромания 13 января в 10:02
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости 14:30
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа

Накануне новинку заметили на рекламной съемке без какого-либо камуфляжа.
Автоновости дня 06:38
Экономика

Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

Цены на жилье в России в текущем году вырастут примерно на 10%, считают эксперты по недвижимости и девелоперы.
REGNUM 16:27
Общество

В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа

Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
ТАСС 21:32
Происшествия

Фатальное ДТП в Улан-Удэ парализовало движение трамваев

В среду утром в Улан-Удэ автомобиль Hyundai Solaris на большой скорости врезался в бетонную опору.
Вести.Ru 02:51
Политика

Путин анонсировал проект «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Интерфакс 04:52
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал чаще гулять для профилактики ОРВИ

В качестве мер профилактики простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ жителям России следует проводить больше времени на улице, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
REGNUM 20:31
Политика

Топ-менеджер «Нафтогаза» поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Президент России Владимир Путин на переговорах по газу в Париже продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях.
ФАН 10:38
Политика

Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию

Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Московский Комсомолец 05:31
Авто

В 2019 году российский авторынок упал на 2,3 процента

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что в 2020 году в организации ожидают похожей по сложности ситуации на российском авторынке: "Прогноз - 1,72 млн единиц, то есть дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году".
За рулем Кубань вчера в 05:44
Политика

Ъ: Медведев планировал реформу политической системы

В конце 2019 года Дмитрий Медведев планировал реформу российской политической системы. Об этом стало известно газете "Коммерсант".
РИА Новости 20:41
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука после многочисленных скандалов

Амур.инфо 02:12
Экономика

Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Рамблер 01:08
Общество

Полуфинал конкурса «Лидеры России-2020» стартовал во Владивостоке

Дальневосточный этап конкурса управленцев "Лидеры России - 2020" стартовал во Владивостоке, сообщает Интерфакс.
Российская газета 01:55
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости 16:11
Политика

Безрезультатно завершились переговоры о содержании Сеулом войск США

Южная Корея и США провели шестой по счету раунд переговоров по вопросу распределения расходов на содержание американского воинского контингента на Корейском полуострове.
Российская газета 20:44
Политика

Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
РИА Новости 16:58
Футбол

УЕФА назвал символическую сборную 2019 года

УЕФА опубликовал состав символической сборной 2019 года по версии футбольных болельщиков.
Metaratings 08:24
Наука

Частый секс может задержать менопаузу

ToDay News Ufa 13:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное