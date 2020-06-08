Финансы

РосбалтРосбалтБанк России существенно понизил официальные курсы доллара и евро

Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 9 июня, понижен на 32 копейки до 68,3123 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 78 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 77,1861 рубля.
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ЦБ повысил курс доллара на 10 июня до 68,68 рубля

ТАСС07:28

Официальный курс евро снизился на 78 копеек

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Курсы валют ЦБ РФ на 8 июня: 68,3123 руб/доллар США и 77,1861 руб/евро

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ЦБ РФ установил курс евро с 10 июня в размере 77,3481 руб

Финмаркет07:11

Зачем ЦБ публикует курс советского рубля?

Аргументы и Фактывчера в 09:31

Курс евро снизился до 77,19 рубля

Москва 24вчера в 06:58

Официальный курс доллара вырос на 36 копеек, евро — на 16

Банки.ру07:30
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Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
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Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов попал в аварию в столичном районе Арбат.
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Авто

Тестовую сборку новых двигателей запустили на «КамАЗе»

Пресс-служба отечественного предприятия сообщила о старте тестовой сборки силовых агрегатов для нового семейства машин К5.
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"ВКонтакте" создала технологию распознавания аудиосообщений, благодаря которой пользователи получили возможность читать полученные голосовые сообщения.
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Фургон наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Фургон наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга.
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Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
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Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
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Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах

После почти трехмесячного перерыва 8 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года.
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Шоу-бизнес

Солистка группы «2Маши» впервые стала мамой

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Футбол

РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.
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В Подмосковье задержали вора в законе, известного как Вася Бандит

Следователи возбудили уголовное в отношении подмосковного вора в законе, известного как Вася Бандит, занимающего высшее положение в преступной иерархии 27 лет.
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Экономика

С 1 июля работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий

В Государственную думу России внесен законопроект о возврате индексации пенсий с 1 июля для работающих пенсионеров.
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Происшествия

Адвокаты допустили, что Ефремов может избежать тюрьмы

По данным информагентства, в отношении артиста возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает от пяти до 12 лет тюрьмы.
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Общество

В Москве отменили режим самоизоляции и пропусков

Перчаточно-масочный режим в городе остаётся.
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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В своем Instagram девушка разместила фото, на котором стала блондинкой. Хотя она пока не уверена, что такой цвет волос ей идёт.
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Армия и оружие

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Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
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Специалисты Роскачества дали свои рекомендации, как можно быстрее похудеть после режима самоизоляции.
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Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме, свидетельствуют данные на сайте парламента.
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Звезда «Гарри Поттера» ответил Джоан Роулинг после ее слов о трансгендерах

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Россия уточнила глубину Марианской впадины

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КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

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«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

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