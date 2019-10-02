Финансы

Банки.руБанки.руОфициальный курс доллара вырос на 37 копеек, евро — на 62

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Банк России установил официальные курсы валют на 3 октября. Курс доллара повысился на 37,29 копейки, составив 65,4399 рубля (65,067 рубля на 2 октября). Курс евро поднялся на 62,2 копейки до 71,4669 рубля (с 70,8449 рубля на 2 октября).
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