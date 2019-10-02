Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара вырос на 37 копеек, евро — на 62
Банк России установил официальные курсы валют на 3 октября. Курс доллара повысился на 37,29 копейки, составив 65,4399 рубля (65,067 рубля на 2 октября). Курс евро поднялся на 62,2 копейки до 71,4669 рубля (с 70,8449 рубля на 2 октября).
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По словам Путина, Россия обеспечивает бесперебойные, стабильные поставки газа в Европу и продолжает реализацию крупных инфраструктурных проектов, среди которых – газопровод «Северный поток» и «Турецкий поток».
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Опубликованы фото с 64 Мп камеры новейшего конкурента бюджетных Xiaomi
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Политика
Главы ЛНР и ДНР призвали Зеленского к прямому диалогу
Пушилин и Пасечник призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия.
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Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» по делу о хищении
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Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
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Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
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Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация получила обращение от Москвы в связи с визовыми проблемами со стороны Соединённых Штатов.
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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США.
Газета.Ru 08:48
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
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В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога
В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
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Танк Leopard 2 не смог преодолеть преграду на учениях в Швеции
На кадрах видно, как состоящий на вооружении скандинавской страны танк Leopard 2 не может преодолеть холм.
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Минобороны Украины заявило о готовности ВСУ к отводу сил в Донбассе
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