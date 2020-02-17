Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 46,81 копейки - до 69,0882 рубля, курс доллара - на 46,13 копейки, до 63,7698 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду вырос на 47 копеек

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