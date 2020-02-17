Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на среду вырос на 47 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 46,81 копейки - до 69,0882 рубля, курс доллара - на 46,13 копейки, до 63,7698 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Фигурное катание
В Китае умер 29-летний украинский фигурист Николай Бондарь
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Спорт
Тренер Большунова: норвежец спровоцировал его падение
Шоу-бизнес
Племянник Елизаветы II принял решение о разводе после 26 лет брака
Племянник королевы Великобритании Елизаветы II, дизайнер и предприниматель Дэвид Армстронг-Джонс, второй граф Сноудон принял решение о разводе с супругой Сереной после 26 лет брака, пишет ФАН со ссылкой на информацию инсайдеров.
Политика
В «Роснефти» прокомментировали санкции США против дочерней компании
18 февраля США ввели санкции против компании Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за посредничество при продаже нефти из Венесуэлы.
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова сделала стрижку «капля» с голливудской челкой
Возможно, приближение долгожданной весны внесло свои коррективы в имиджевые планы звезды, но, очевидно, встречать новый сезон Чехова решила тоже обновленной и, как любая девушка, естественно, отправилась в салон красоты.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
Общество
В Москве госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва
В Москве госпитализировали журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва, сообщил РБК его официальный представитель Табриз Шахиди.
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Общество
Россиян предупредили о резком похолодании в марте
Отмечается, что март будет больше похож на зимний месяц, чем на весенний.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Шоу-бизнес
Джареда Лето заметили на прогулке с российской супермоделью
Папарацци заметили американского музыканта и актера на прогулке в Лос-Анджеле с российской супермоделью Валерией Кауфман.
Армия и оружие
В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.