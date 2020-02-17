Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на среду вырос на 47 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 46,81 копейки - до 69,0882 рубля, курс доллара - на 46,13 копейки, до 63,7698 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ РФ понизил курс доллара на вторник до 63,31 рубля

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Официальный курс доллара вырос на 46 копеек, евро — на 47

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ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 февраля в размере 63,7698 руб

Финмаркет05:33

Курсы валют ЦБ РФ на 18 февраля: 63,7698 руб/доллар США и 69,0882 руб/евро

SIA.ru06:00

Официальный курс евро на среду вырос на 47 копеек

РИА Новости06:06

Евро подорожало на 47 копеек

Телеканал 360°08:01

Официальный курс евро на среду вырос на 47 копеек

Газета.Ru05:44
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