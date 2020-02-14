Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара вырос на 55 копеек, евро — на 40
На 11:59 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,55 рубля (плюс 33 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 69,18 рубля (плюс 44 копейки).Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,41—63,73 рубля за доллар и 68,97—69,32 рубля за евро.
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Общество
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
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Политика
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Как пояснил глава государства на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в России должны сохраняться понятия папа и мама.
Происшествия
В Красноярском крае задержан прокурор по подозрению во взятке
«Задержан по подозрению в получении взятки», — цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах региона.
Политика
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Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Политика
Песков: вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Вопрос о выходном в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет прорабатываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал, но в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум - международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.