На 11:59 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,55 рубля (плюс 33 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 69,18 рубля (плюс 44 копейки).Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,41—63,73 рубля за доллар и 68,97—69,32 рубля за евро.

Официальный курс доллара вырос на 55 копеек, евро — на 40

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