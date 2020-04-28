Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара вырос на 7 копеек, евро — на 1
Банк России установил официальные курсы валют на 29 апреля. Курс доллара повысился на 7,46 копейки, составив 74,5706 рубля (74,496 рубля на 28 апреля). Курс евро вырос на 1,38 копейки до 80,7749 рубля (с 80,7611 рубля на 28 апреля).
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Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны
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РИА Новости 15:43
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Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки
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Lenta.ru 14:23
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«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
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Путин продлил режим нерабочих дней
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Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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