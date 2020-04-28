Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара вырос на 7 копеек, евро — на 1
Банк России установил официальные курсы валют на 29 апреля. Курс доллара повысился на 7,46 копейки, составив 74,5706 рубля (74,496 рубля на 28 апреля). Курс евро вырос на 1,38 копейки до 80,7749 рубля (с 80,7611 рубля на 28 апреля).
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