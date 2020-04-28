Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара вырос на 7 копеек, евро — на 1
Банк России установил официальные курсы валют на 29 апреля. Курс доллара повысился на 7,46 копейки, составив 74,5706 рубля (74,496 рубля на 28 апреля). Курс евро вырос на 1,38 копейки до 80,7749 рубля (с 80,7611 рубля на 28 апреля).
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Общество
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АБН 06:15
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
Губернатор подписал указ, дополняющий ранее принятые документы об установлении в Свердловской области особого режима по COVID-19.
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Общество
В России умирают более 50% пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Больше половины пациентов в России с заболеванием, вызванным COVID-19, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умирают.
Smolnarod.ru 10:13
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Лавров: Россия ждет от США объяснения ситуации со школьниками
Российский МИД потребовал четких объяснений от Госдепа США, поскольку Москва осталась не удовлетворена комментариями на эту тему американского посла в России Джона Салливана.
Вести.Ru 10:40
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График выплаты пенсий в мае изменится
В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru 27 апреля в 09:22
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Подмосковье вышло на плато по коронавирусу
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BFM.ru 10:45
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ТАСС 08:28
Общество
Предсказан пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России.
Вести Подмосковья 02:25
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The National Interest: Россия имеет самую мощную в мире пушку
В издании отметили, что совсем недавно пресс-служба госкорпорации «Ростех» объявила о первых поставках обновленной 203-мм самоходной артиллерийской пушки 2С7 М «Малка» в российскую армию.
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В Госдуме предлагают лечить коронавирус народной медициной
Депутат Федот Тумусов из Якутии, опираясь на опыт Тибета и Монголии, предложил лечить россиян методами и препаратами народной медицины.
Фонтанка.Ру 10:37
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Эксперт рассказал об отличиях пандемии коронавируса в России и Европе
В России развитие и спад эпидемии коронавируса проходит более постепенно, чем Европе.
Суть событий 10:17
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
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Хоккей
Кирилл Петров продлил контракт с «Ак Барсом»
Новый Век 10:22
Энергетика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
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СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
РИА Новости 09:37
Политика
Путин поручил подготовить план по выходу из самоизоляции
Владимир Путин поручил подготовить рекомендации, критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений начиная с 12 мая.
Forbes вчера в 10:57
Здоровье
Ограничительные меры в Саратовской области будут продлены после 1 мая
Напомним, на утро 29 апреля в Саратовской области зафиксировано 392 случая коронавируса, заболеваемость составляет 16,06 на 100 тысяч населения (65-е место по заболеваемости в РФ).
Регион 64 10:21
Политика
В Киеве заявили об украинском происхождении танка «Армата»
Танк Т-14 «Армата» разработан на основе харьковского проекта «Объект 477 Молот», об этом заявило издание Defense Express.
Военное дело 10:37
Энергетика
Польша собралась арестовать активы «Северного потока-2»
Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.
Труд вчера в 04:07
Общество
Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России
Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
Общество
Nord Stream 2 сохраняет сроки завершения «Северного потока-2»
Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства "Северного потока-2", по-прежнему планирует завершить проект в конце нынешнего - начале следующего года.
Вестник Кавказа 05:27
Общество
Более 70% кафе и ресторанов в России могут уйти с рынка к 1 июля
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что более 70% кафе и ресторанов могут уйти с рынка к 1 июля, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:48
Общество
Суд Лондона рассмотрит дело об экстрадиции Тинькова в США 13 июля
Дело об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова будет рассмотрено в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 13 июля, выяснил ТАСС.
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Умер актер из «Миллионера из трущоб» Ирфан Кхан
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Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
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Путин назвал беспрецедентной ситуацию на глобальном энергорынке
Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями, коронавирус также повлиял на экономику и ТЭК, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:26
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СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском вчера в 13:02