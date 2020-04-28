Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара вырос на 7 копеек, евро — на 1
Банк России установил официальные курсы валют на 29 апреля. Курс доллара повысился на 7,46 копейки, составив 74,5706 рубля (74,496 рубля на 28 апреля). Курс евро вырос на 1,38 копейки до 80,7749 рубля (с 80,7611 рубля на 28 апреля).
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Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Режим самоизоляции в Крыму продлен до 11 мая
Глава Крыма Сергей Аксёнов продлил режим самоизоляции в республике для всех граждан до 11 мая включительно.
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Общество
В Самарской области вводят масочный режим
В Самарской области с 1 мая вводится масочный режим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по коронавирусу.
RT на русском 11:12
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РИА Новости 14:51
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ТАСС 11:40
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В Саратовской области ввели обязательный масочный режим
Правительство Саратовской области продлило режим ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции до 11 мая включительно, а также ввело обязательный масочный режим в общественных местах, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 12:32
Здоровье
В программу помощи авторынку включат скидки врачам и льготный трейд-ин
"К льготным категориям граждан, имеющих право на 10% скидку, планируется добавить работников системы государственного здравоохранения, также заемщиков, сдающих в трейд-ин свой автомобиль старше 6 лет для уплаты части первоначального взноса по кредиту", - сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе Минпромторга в ответ на запрос.
Газета.Ru 11:34
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Общество
Симоньян: в RT 10% сотрудников оказались заражены коронавирусом
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram о результатах проведенного исследования сотрудников компании на антитела к коронавирусу.
Московский Комсомолец 07:35
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
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«Ведомости» сохранили подписчика
Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров сообщил сегодня сотрудникам газеты, что, несмотря на выход из сделки управляющего директора Arbat Capital Алексея Голубовича, она продолжается при участии гендиректора издательского дома «Версия» Константина Зятькова, причем будущий покупатель готов взять на себя финансирование издания.
Коммерсантъ 10:24
Общество
Исследование: У 30% россиян из-за коронавируса закончились сбережения
У 30% россиян закончились сбережения из-за ситуации с коронавирусом.
БИЗНЕС Online 12:12
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По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
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Экономика
Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки
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Lenta.ru 14:23
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Минздрав расширил список лекарств, помогающих при лечении коронавируса
Минздрав расширил список лекарств, помогающих при лечении коронавируса.
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Вячеслав Володин обратился в прокуратуру по поводу «золотых» масок
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Сегодня в своем микроблоге Максим Галкин поделился очередным умилительным кадром с детьми.
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В Курской области пропал четырехлетний мальчик
Четырехлетнего мальчика, который днем в среду ушел из дома и не вернулся, разыскивают в Курской области, сообщает администрация региона.
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БАТЭ обыграл «Славию» и вышел в финал Кубка Белоруссии
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