Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара вырос на 7 копеек, евро — на 1
Банк России установил официальные курсы валют на 29 апреля. Курс доллара повысился на 7,46 копейки, составив 74,5706 рубля (74,496 рубля на 28 апреля). Курс евро вырос на 1,38 копейки до 80,7749 рубля (с 80,7611 рубля на 28 апреля).
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Животное получило латинское название Adalatherium hui, что в переводе означает «безумный зверь Ху Яоминя».
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В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
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Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Собянин рассказал о порядке продления пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости 12:29
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Передвижной комплекс для тестирования коронавируса угнали во Всеволожске
Во Всеволожске похитили передвижной комплекс для тестирования на коронавирус, передает «Фонтанка».
МР7.ру 14:01
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
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REGNUM 04:40
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
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В «Газпроме» назвали плюсы снижения цен на газ в Европе
Экспортная цена на газ «Газпрома» в европейских поставках в 2019 году снизилась на 14%, до $211 за тысячу кубометров, говорится в презентации компании, опубликованной 29 апреля.
Известия 10:37
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
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СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
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Коммерсантъ 13:13
Авто
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МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК 13:19
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Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)
Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ 09:31
Политика
Захарова предупредила Чехию о последствиях из-за провокаций
В свою очередь, МИД России назвал публикацию беспочвенными нападками и направил внешнеполитическому ведомству Чехии ноту.
Известия 10:25
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО
Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости 27 апреля в 14:18
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Умер индийский актёр Ирфан Кхан
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