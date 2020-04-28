Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля.
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Комментарии
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
Политика
Путин призвал регионы обеспечить готовность к режиму ЧС
Борьба с коронавирусной инфекцией не должна ослаблять внимание властей к другим угрозам для жизни и безопасности людей, передает ОТР заявление Владимира Путина на совещании по ситуации с паводками и пожарами в России.
Общественное телевидение России вчера в 08:14
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин продлил до 11 мая включительно режим нерабочих дней, который должен был завершиться 30 апреля.
Ведомости 10:47
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Chelny-biz.ru 10:49
Происшествия
В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского
Ранее ТАСС сообщало, что при предъявлении обвинения в участии в ОПС генерал-майору Булатову, экс-следователю Филиппову и бывшему борцу с экстремизмом Тимуру Бетуганову не обошлось без скандала.
Коммерсантъ 07:00
Происшествия
Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
Политика
Путин предложил установить 28 апреля День работника скорой помощи
Президент России Владимир Путин предложил установить на 28 апреля День работника скорой помощи.
Mockva.ru 10:49
Политика
Путин поручил разработать план выхода из режима ограничений с 12 мая
Правительство и Роспотребнадзор к 5 мая подготовят рекомендации и критерии по поэтапному выходу регионов из выходного режима.
Телеканал 360° 10:50
Космос
Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида
РИА Новости 07:38
Общество
У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус
Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
Общество
Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни
Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом.
Lenta.ru 09:59
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс
Главный претендент на достройку газопровода "Северный поток-2", трубоукладчик "Академик Черский", вновь изменил порт прибытия, теперь им обозначен порт Находка, из которого судно вышло в феврале.
Российская газета 26 апреля в 07:57
Здоровье
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлён до 13 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до конца майских праздников.
ProstoProSport 10:27
Общество
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, после майских праздников.
Известия вчера в 17:28
Здоровье
Минздрав назвал самый важный симптом заражения коронавирусом
О развитии тяжелой формы новой коронавирусной инфекции может свидетельствовать одышка.
Вечерняя Москва 10:24
Гаджеты
Стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy A41 с NFC
Южнокорейская компания Samsung объявила о старте продаж нового смартфона А41, который получил модуль бесконтактной оплаты.
Rusargument 04:49
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
Изменения банковских комиссий за переводы Максимальный размер банковской комиссии для физических лиц в системе быстрых платежей будет ограничен.
Вести.Ru 04:25
Здоровье
Минздрав заявил о риске поражения мозга при заболевании коронавирусом
Новый коронавирус SARS-CoV-2 при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях заболевания может говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС).
RT на русском 08:53
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44
Экономика
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
РБК 10:20
Общество
Полицейским хотят запретить публиковать мнения о властях в соцсетях
На официальном сайте проектов нормативных актов опубликован проект приказа МВД, согласно которому сотрудникам полиции предлагается запретить публикацию в соцсетях личного мнения о государственных органах и должностных лицах.
Московский Комсомолец вчера в 11:33
Наука
Названы сочетания продуктов, провоцирующие деменцию
Специалисты озвучили сочетания продуктов, провоцирующие деменцию, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:47
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
Футбол
Жиго: «Пришел в „Спартак“, чтобы играть в еврокубках»
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско и рассказал о важности еврокубков.
Sport24.ru 09:05