Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля.
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Рубль подешевел к доллару и евро вслед за резким падением цен на нефть

Интерфакс03:32

Рубль ослабел к доллару и евро

News.ru03:27

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:16

Курс доллара вырос до 74,78 рубля

ТАСС03:22

Курсы евро и доллара растут в начале торгов

Газета.Ru03:10

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Вести.Ru03:24
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Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
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Политика

Путин призвал регионы обеспечить готовность к режиму ЧС

Борьба с коронавирусной инфекцией не должна ослаблять внимание властей к другим угрозам для жизни и безопасности людей, передает ОТР заявление Владимира Путина на совещании по ситуации с паводками и пожарами в России.
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

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Ведомости 10:47
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
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Происшествия

В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского

Ранее ТАСС сообщало, что при предъявлении обвинения в участии в ОПС генерал-майору Булатову, экс-следователю Филиппову и бывшему борцу с экстремизмом Тимуру Бетуганову не обошлось без скандала.
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Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой

Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
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Политика

Путин предложил установить 28 апреля День работника скорой помощи

Президент России Владимир Путин предложил установить на 28 апреля День работника скорой помощи.
Mockva.ru 10:49
Политика

Путин поручил разработать план выхода из режима ограничений с 12 мая

Правительство и Роспотребнадзор к 5 мая подготовят рекомендации и критерии по поэтапному выходу регионов из выходного режима.
Телеканал 360° 10:50
Космос

Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида

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Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

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У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус

Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
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Общество

Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни

Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом.
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс

Главный претендент на достройку газопровода "Северный поток-2", трубоукладчик "Академик Черский", вновь изменил порт прибытия, теперь им обозначен порт Находка, из которого судно вышло в феврале.
Российская газета 26 апреля в 07:57
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Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга

На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
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Общество

Режим самоизоляции в Москве продлён до 13 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до конца майских праздников.
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О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, после майских праздников.
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Минздрав назвал самый важный симптом заражения коронавирусом

О развитии тяжелой формы новой коронавирусной инфекции может свидетельствовать одышка.
Вечерняя Москва 10:24
Гаджеты

Стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy A41 с NFC

Южнокорейская компания Samsung объявила о старте продаж нового смартфона А41, который получил модуль бесконтактной оплаты.
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В Волгограде от взрыва пострадал бывший замначальника академии МВД

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Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
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Какие перемены ждут россиян в мае

Изменения банковских комиссий за переводы Максимальный размер банковской комиссии для физических лиц в системе быстрых платежей будет ограничен.
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Минздрав заявил о риске поражения мозга при заболевании коронавирусом

Новый коронавирус SARS-CoV-2 при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях заболевания может говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС).
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Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии

В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
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Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
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Полицейским хотят запретить публиковать мнения о властях в соцсетях

На официальном сайте проектов нормативных актов опубликован проект приказа МВД, согласно которому сотрудникам полиции предлагается запретить публикацию в соцсетях личного мнения о государственных органах и должностных лицах.
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Sport24.ru 09:05
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