Курс доллара повысился на 9,2 копейки, составив 65,6097 рубля (65,5177 рубля на 27 февраля). Курс евро увеличился на 40,19 копейки, до 71,6458 рубля (71,2439 рубля на 27 февраля).

Официальный курс доллара вырос на 9 копеек, евро — на 40

Экономика Профессор из Приморья назвал условие восстановление экономики КНР Страдающая на фоне коронавируса экономика Китая может восстановится к 1 июлю текущего года при условии открытия границы РФ - КНР, считает профессор экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, генеральный директор вузовского Центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Александр Латкин.

Шоу-бизнес Майю Донцову из «Дома-2» прооперировали 27-летняя участница "Дома-2" Майя Донцова перенесла операцию. Она быстро идет на поправку и старается не терять позитивного настроя.

Общество Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".

Армия и оружие Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Авто Новый кроссовер Toyota Wildlander стоит дешевле RAV4 Сегодня 28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предварительные заказы на абсолютно новый кроссовер Toyota Wildlander, созданный на базе RAV4.

Происшествия В ДТП в Свердловской области погибли пять человек "В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.

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Происшествия Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.

Политика В России утвердили дату голосования по поправкам в Конституцию страны Кремль выбрал дату голосования по поправкам в Конституцию РФ Стоит отметить, что ранее сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас назвал 22 апреля "оптимальной датой", поскольку 19 апреля не очень подходящее число - в этот день заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, что также неудобно.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.