Финансы

Банки.руБанки.руОфициальный курс доллара вырос на 9 копеек, евро — на 40

Курс доллара повысился на 9,2 копейки, составив 65,6097 рубля (65,5177 рубля на 27 февраля). Курс евро увеличился на 40,19 копейки, до 71,6458 рубля (71,2439 рубля на 27 февраля).
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