Вчера вечером, как сообщал «Рамблер», на фоне удешевления июньских фьючерсов на нефть марки «Брент» (Brent) почти на 8% до 27,25 доллара за баррель курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже прибавил 3% к уровню закрытия предыдущих торгов, преодолев отметку в 75 рублей (75,23 рубля), а курс евро — 2,3% (82 рубля).

Рубль укрепился к доллару и евро

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