Финансы

РамблерРамблерРубль укрепился к доллару и евро

Вчера вечером, как сообщал «Рамблер», на фоне удешевления июньских фьючерсов на нефть марки «Брент» (Brent) почти на 8% до 27,25 доллара за баррель курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже прибавил 3% к уровню закрытия предыдущих торгов, преодолев отметку в 75 рублей (75,23 рубля), а курс евро — 2,3% (82 рубля).
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Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

Коммерсантъ17 апреля в 03:10

ЦБ снизил курс доллара на 18-20 апреля до 73,94 рубля

ТАСС17 апреля в 06:53

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru17 апреля в 03:25

Официальный курс евро на выходные составил 80 рублей

Газета.Ru17 апреля в 07:01

Курс доллара опустился ниже ₽74, евро — ниже ₽80

РБК17 апреля в 03:04

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском17 апреля в 03:02

Курс евро опустился до 79,82 рубля на открытии торгов МосБиржи

News.ru17 апреля в 03:47
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Здоровье

В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС вчера в 00:34
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Общество

Депздрав: число госпитализированных с коронавирусом в Москве не растет

Число людей, находящихся в московских больницах из-за коронавирусной инфекции, остается на одном уровне, заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Газета.Ru 01:30
37
Происшествия

Активист заявил об избиении сотрудниками полиции в здании РОВД

В дежурной части отдела полиции «ЧК» заявили, что активиста в здании нет, однако сам Гасанов предоставил снятые им видео, доказывающие, что он находится в РОВД.
Черновик 17 апреля в 14:05
23
Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
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Общество

Нижегородцам придется долго ждать возврата денег за авиабилеты

Напомним, что с 27 марта Россия закрыла авиасообщение с иностранными государствами.
Ньюс-НН 17 апреля в 04:25
Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
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Религия

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Газета.Ru вчера в 17:42
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Шоу-бизнес

Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару

Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару.
OAnews 17 апреля в 14:15
5
Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Футбол

ПСЖ предложит Неймару новый контракт с зарплатой €38 млн в год

"Пари Сен-Жермен" предложил нападающему Неймару новый пятилетний контракт, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в Twitter.
Газета.Ru 01:57
Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 17 апреля в 07:16
27
Транспорт

В Москве автоматизируют контроль пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок.
Lenta.ru вчера в 07:03
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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
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Шоу-бизнес

Кудрявцева призналась, что «для многих стала неудобной»

ФАН вчера в 13:53
7
Авто

Полностью рассекретили минивэн Volkswagen Viloran

Компания Volkswagen определилась с датой старта продаж нового большого минивэна Viloran.
Новые автомобили 17 апреля в 00:17
4
Политика

«На Бога надейся, а сам не плошай»: Путин поздравил россиян с Пасхой

В поздравлении Путин отметил, что праздник в этом году проходит в условиях вынужденных ограничений из-за коронавируса.
RuNews24.ru 02:12
10
Шоу-бизнес

Друг Надежды Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы

Piter.tv вчера в 14:45
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Шоу-бизнес

Умер заразившийся коронавирусом гитарист Буйнова

Lenta.ru вчера в 16:09
Общество

Россияне массово поехали в Крым

Глава республики Сергей Аксенов сегодня объявил, что на следующей неделе местные власти закончат работу над нормативным актом, который развяжет им руки, и тогда чиновники будут массово проверять всех гостей региона.
Эхо Москвы вчера в 10:00
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Происшествия

Коронавирус подтверждён еще у одного жителя Волжского

Диагноз поставили троим жителям Среднеахтубинского района (33, 35 и 47 лет), 38-летнему жителю Михайловки и 50-летнему жителю Камышина.
Волжский.ру вчера в 06:16
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Политика

Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса

Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
944
Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
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Шоу-бизнес

Модель Эмили Ратаковски поделилась фото топлес во время самоизоляции

Актриса и предпринимательница поделилась откровенным фото топлес, звезда в настоящее время находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Актуальные Новости 17 апреля в 08:29
2
Общество

Чужие номера в приложении обнаружили пользователи «Сбербанк Онлайн»

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» пожаловались в соцсетях на то, что в личном кабинете обнаружили чужие телефонные номера Свое собственное расследование провели журналисты издания «Ведомости», которые открыли программу, установленную на телефоне, и увидели там посторонние номера.
КМВ Новости вчера в 01:55
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Наука

Вирусологи не нашли в «немецком Ухане» случаев заражения в супермаркетах, ресторанах и парикмахерских

Хайнсберг с населением в 250 тысяч человек называют "немецким Уханем", там было зафиксировано более 1400 случаев заражения, а 46 человека умерли от Covid-19.
Комсомольская правда вчера в 10:04
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Происшествия

В Красноярском крае умерли первые два человека с коронавирусом

Два первых летальных случая, связанных с коронавирусом, зафиксированы в Красноярском крае.
ТАСС 00:47
23
Общество

Демограф оценила последствия коронавируса для рождаемости

Социолог и демограф Дарья Халтурина оценила последствия коронавируса для рождаемости в интервью радио Sputnik.
Lenta.ru вчера в 23:46
Происшествия

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
304
Общество

Власти РТ разрешили работу парикмахерских в условиях самоизоляции

В Татарстане разрешили работу парикмахерских с 20 апреля в условиях всеобщей самоизоляции на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.
БИЗНЕС Online вчера в 09:41
44
Общество

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM 17 апреля в 16:52
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