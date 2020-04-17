Финансы
РамблерРубль укрепился к доллару и евро
Вчера вечером, как сообщал «Рамблер», на фоне удешевления июньских фьючерсов на нефть марки «Брент» (Brent) почти на 8% до 27,25 доллара за баррель курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже прибавил 3% к уровню закрытия предыдущих торгов, преодолев отметку в 75 рублей (75,23 рубля), а курс евро — 2,3% (82 рубля).
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Здоровье
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В дежурной части отдела полиции «ЧК» заявили, что активиста в здании нет, однако сам Гасанов предоставил снятые им видео, доказывающие, что он находится в РОВД.
Черновик 17 апреля в 14:05
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В Москве автоматизируют контроль пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок.
Lenta.ru вчера в 07:03
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
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Кудрявцева призналась, что «для многих стала неудобной»
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Компания Volkswagen определилась с датой старта продаж нового большого минивэна Viloran.
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Политика
«На Бога надейся, а сам не плошай»: Путин поздравил россиян с Пасхой
В поздравлении Путин отметил, что праздник в этом году проходит в условиях вынужденных ограничений из-за коронавируса.
RuNews24.ru 02:12
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Друг Надежды Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
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Глава республики Сергей Аксенов сегодня объявил, что на следующей неделе местные власти закончат работу над нормативным актом, который развяжет им руки, и тогда чиновники будут массово проверять всех гостей региона.
Эхо Москвы вчера в 10:00
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Коронавирус подтверждён еще у одного жителя Волжского
Диагноз поставили троим жителям Среднеахтубинского района (33, 35 и 47 лет), 38-летнему жителю Михайловки и 50-летнему жителю Камышина.
Волжский.ру вчера в 06:16
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Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
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Актуальные Новости 17 апреля в 08:29
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КМВ Новости вчера в 01:55
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Вирусологи не нашли в «немецком Ухане» случаев заражения в супермаркетах, ресторанах и парикмахерских
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В Красноярском крае умерли первые два человека с коронавирусом
Два первых летальных случая, связанных с коронавирусом, зафиксированы в Красноярском крае.
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Демограф оценила последствия коронавируса для рождаемости
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Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
Общество
Власти РТ разрешили работу парикмахерских в условиях самоизоляции
В Татарстане разрешили работу парикмахерских с 20 апреля в условиях всеобщей самоизоляции на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.
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Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52