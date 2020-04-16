Финансы
News.ruЦентробанк повысил курс доллара и евро
Банк России установил на 17 апреля официальный курс доллара на уровне 74,71 рубля, что на рубль выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен до 81,28 рубля (на 61 копейку). По данным Центробанка, на 16 апреля курс доллара был установлен на уровне 73,71 рубля, курс евро — 80,67 рубля.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:26, Ашберн
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Бывший футболист "Ливерпуля" и сборной Испании Альберт Риера сравнил испанские топ-клубы с российскими.
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