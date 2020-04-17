Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс доллара вырос почти на рубль

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 17 апреля, вырос на 99,74 копейки — до 74,7119 рубля. Евро подорожал на 60,6 копейки — до 81,2791 рубля.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

Коммерсантъвчера в 03:10

ЦБ снизил курс доллара на 18-20 апреля до 73,94 рубля

ТАССвчера в 06:53

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ruвчера в 03:25

Официальный курс евро на выходные составил 80 рублей

Газета.Ruвчера в 07:01

Курс доллара опустился ниже ₽74, евро — ниже ₽80

РБКвчера в 03:04

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02

Курс доллара на Мосбирже упал до 73,43 рубля

ИА Красная Веснавчера в 04:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:32, Ашберн

Комментарии

Общество

Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Певец Юрий Шатунов, проживающий в настоящее время в Германии, рассказал, как в стране борются с карантином, и отметил массовую скупку немцами туалетной бумаги.
Известия 22:14
10
Космос

NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США

Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 12:50
35
Шоу-бизнес

Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа

Невские Новости 20:30
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
780
Здоровье

Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
314
Общество

Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко о тестах на коронавирус

В Роспотребнадзоре ответили на критику Лукашенко о тестах на коронавирус.
Авторадио 06:37
1,3K
Общество

Согласован график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Росавиация составила график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа до 21 апреля.
Lenta.ru вчера в 16:07
13
Футбол

Шюррле не хочет возвращаться в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле не хочет возвращаться в расположение московского клуба.
Metaratings 12:21
Экономика

Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению

Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru вчера в 07:11
2,7K
Гаджеты

В России создали мини-ПК на процессоре «Байкал»

Astera 07:05
215
Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практические невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru 18:49
226
Общество

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM вчера в 16:52
1K
Политика

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru 19:19
152
Общество

Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 08:50
254
Футбол

Член Европарламента: «После коронавируса Мбаппе будет стоить не больше 35-40 миллионов евро»

Член Европарламента француз Даниэль Кон-Бендит в колонке газеты Ouest France опубликовал своё мнение о том, как кризис из-за пандемии коронавируса повлияет на футбол.
Евро-футбол.ру 15:20
Общество

Онищенко предложил постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса

Депутат отметил, что аналогичные меры уже были предприняты в отношении крупного бизнеса.
РИА Новости 11:51
8
Политика

Посольство России объяснило «переезд» на новый адрес в Праге

Посольство России в Чехии опровергло информацию, появившуюся в местных СМИ со ссылкой на чешский МИД, о том, что оно якобы намерено использовать в качестве "нового" официального адреса в Праге адрес своего консульского отдела: улица Коруновачни, 34.
РИА Новости 20:58
458
Происшествия

Магазин на проспекте Мира загорелся поздним вечером в Южно-Сахалинске

18 апреля в 22:46 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании магазина на проспекте Мира.
Сахалин.Инфо 19:23
Политика

Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав

Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 07:27
508
Общество

Эксперт рассказал, как пандемия изменит привычки путешественников

Пандемия коронавирусной инфекции может изменить некоторые привычки путешественников: к примеру, люди могут быть готовы платить больше за место в малолюдном транспорте даже после того, как ситуация нормализуется, поделился с РИА Новости мнением профессор Джозеф Чир из Центра по исследованию проблем туризма японского Университета Вакаяма.
РИА Новости 21:06
Здоровье

Врач Сергей Авдеев назвал проявляющиеся на коже симптомы коронавируса

Врач Сергей Авдеев, работающий в Сеченовском университете, назвал симптомы коронавируса, способные проявляться на коже.
Дни24 07:24
228
Общество

У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус

"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
ТАСС 16:57
18
Общество

Чужие номера обнаружили пользователи в приложении Сбербанка

В результате неудачного запуска обновления приложения «Сбербанк Онлайн» большинство пользователей отметили, что к их аккаунтам автоматически привязали чужие номера телефонов.
Live24 вчера в 10:58
558
Общество

Минниханов попросил Мишустина поддержать пособием самозанятых и ИП

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к российскому правительству с просьбой поддержать индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых во время кризиса, вызванного коронавирусом.
РБК 14:20
18
Общество

МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень

"Продукты в твердой упаковке - пластиковой, металлической или стеклянной - надо помыть водой и мылом", - советуют в МЧС.
ТАСС 20:29
6
Происшествия

В Севастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Севастополь, 18 апреля 2020, 21:44 — REGNUM В Севастополе в течение дня выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 14:44
14
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Коммерсантъ 06:54
2,4K
Шоу-бизнес

Вера Брежнева обнажилась для фото в Instagram

На днях Вера решила порадовать поклонников фото в ванной, на которой она прикрывает рукой обнажённое тело.
Территория новостей 16 апреля в 05:30
53
Общество

Арестованы активы двух крупных российских компаний по вылову краба

В 2018 г. связанные с Каном компании стали крупнейшими на Дальнем Востоке добытчиками краба, выловив около 17 000 т. Это примерно 17% добычи краба в России, рассказывали ранее «Ведомостям» два знакомых бизнесмена.
Ведомости 08:00
Происшествия

В Белогорске горит путевая машинная станция

Телепорт 21:36
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное