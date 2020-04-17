Официальный курс доллара, установленный Банком России на 17 апреля, вырос на 99,74 копейки — до 74,7119 рубля. Евро подорожал на 60,6 копейки — до 81,2791 рубля.

Официальный курс доллара вырос почти на рубль

Здоровье Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом. 419

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 3,5K

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,4K

Общество Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте. 18

Происшествия Появилось видео задержания замглавы Хакасии Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова. 1,2K

Фигурное катание Загитова показала фото с фотосессии для Cosmopolitan Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила в своем блоге в Инстаграм фотографии, которые были сделаны для майского номера журнала Cosmopolitan.

Политика Украине предрекли конец существования из-за коронавируса Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман предрекла Украине конец существования после пандемическом коронавируса. 10

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 747

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 1,6K

Политика Депутат Госдумы назвал причину выдворения ополченца Щербака из России Как сообщает kp.ru, официальной причиной выдворения названо нарушение миграционного законодательства России.

Общество Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса Певец Юрий Шатунов, проживающий в настоящее время в Германии, рассказал, как в стране борются с карантином, и отметил массовую скупку немцами туалетной бумаги. 38

Здоровье Онищенко рассчитал сроки снятия карантина Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно. 29

Культура Умер писатель и журналист Александр Кабаков Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков умер в субботу в Москве на 77-м году жизни. 7

Общество В Норвегии отступивший ледник обнажил древнюю дорогу эпохи викингов Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов. 23