Официальный курс доллара, установленный Банком России на 17 апреля, вырос на 99,74 копейки — до 74,7119 рубля. Евро подорожал на 60,6 копейки — до 81,2791 рубля.

Официальный курс доллара вырос почти на рубль

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