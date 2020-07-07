Финансы
РИА ТВОИ НовостиОфициальный курс евро к рублю вырос до 81,47 рубля
МОСКВА, 07 июля 2020 г. РИА ТВОИ Новости Как сообщает финансово-аналитическое агентство ПРАЙМ на среду официальный курс евро вырос до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился до 72,1719 рубля.
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Футбол
Стало известно, за что Федун уволил Цорна
По данным «СЭ», владелец «Спартака» Леонид Федун возложил на теперь уже экс-гендиректора клуба Томаса Цорна вину за неудачные результаты команды в этом сезоне.
Спорт-Экспресс 08:43
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей
Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Общество
Счётная палата вернула в бюджеты 4,5 млрд рублей — Кудрин
Москва, 7 июля 2020, 13:00 — REGNUM Счётная палата вернула в бюджетную систему 4,5 млрд рублей в 2019 году, при этом было возбуждено 25 уголовных дела.
REGNUM 06:00
Политика
ДНР возобновила пропуск граждан через линию соприкосновения с Украиной
Донецкая народная республика (ДНР) во вторник возобновила работу контрольно-пропускного пункта "Еленовка" к югу от Донецка после девяти дней перерыва.
ТАСС 02:35
Игры
Halo 3 доберётся до РС уже 14 июля
Microsoft объявила, что Halo 3 в составе сборника Halo: The Master Chief Collection доберётся до РС через неделю — 14 июля.
Игромания.ру 09:07
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Политика
МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН
Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Общество
На пикетах в поддержку Сафронова у здания ФСБ задержали 8 журналистов
В Москве у здания ФСБ задержали уже восемь человек.
Московский Комсомолец 09:47
Общество
Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:03
Общество
Российская авиакомпания начала летать за границу
Авиакомпания S7 Airlines начала летать за границу.
Lenta.ru 08:43
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 09:31
Технологии
Microsoft уберет из Windows 10 привычную функцию
Большое обновление 2021 года все еще сохранит «Панель управления» в Windows 10.
Evo-rus.com 01:11
Армия и оружие
В ООН назвали убийство американцами генерала Сулеймани незаконным
Убийство американцами генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани нарушало международное право.
Lenta.ru 07:33
Футбол
Каррера может рассмотреть возможность возвращения в «Спартак»
Главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера может рассмотреть возможность возвращения в "Спартак".
Газета.Ru 09:42
Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Политика
Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России
Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
Газета.Ru 07:02
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
Общество
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Общество
Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске превысил 147 млрд рублей
07.07.2020 Росприроднадзор назвал сумму ущерба, который был нанесен экологии в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
Портал Поиск 04:55
Шоу-бизнес
Норкину и Заграевского преследовало проклятие шоу «Пусть говорят»
Пугающие совпадения в смертях теле- и радиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского не могут быть незамеченными.
iReactor вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Возлюбленный звезды «Папиных дочек» оказался на 21 год старше ее
Отмечается, что бывший фигурист старше артистки на 21 год. Елизавета Арзамасова известна по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки».
Lenta.ru 10:01
Происшествия
Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае
Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Шоу-бизнес
41-летняя Светлана Хоркина показала подтянутую фигуру в бикини
41-летняя Светлана Хоркина поделилась редким кадром, где позирует в бикини.
Woman.ru 09:53
Политика
Назван самый привлекательный паспорт в условиях пандемии коронавируса
Лидером вновь признали Японию — обладатели ее паспорта могут въезжать без визы иоли с визой по прибытии в 191 страну и территорию.
РИА Новости 09:49