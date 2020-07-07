МОСКВА, 07 июля 2020 г. РИА ТВОИ Новости Как сообщает финансово-аналитическое агентство ПРАЙМ на среду официальный курс евро вырос до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился до 72,1719 рубля.

Официальный курс евро к рублю вырос до 81,47 рубля

Футбол Стало известно, за что Федун уволил Цорна По данным «СЭ», владелец «Спартака» Леонид Федун возложил на теперь уже экс-гендиректора клуба Томаса Цорна вину за неудачные результаты команды в этом сезоне.

Происшествия На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова. 21

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Политика ДНР возобновила пропуск граждан через линию соприкосновения с Украиной Донецкая народная республика (ДНР) во вторник возобновила работу контрольно-пропускного пункта "Еленовка" к югу от Донецка после девяти дней перерыва.

Игры Halo 3 доберётся до РС уже 14 июля Microsoft объявила, что Halo 3 в составе сборника Halo: The Master Chief Collection доберётся до РС через неделю — 14 июля.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания. 201

Политика МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.

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Футбол Каррера может рассмотреть возможность возвращения в «Спартак» Главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера может рассмотреть возможность возвращения в "Спартак".

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