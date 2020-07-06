Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро достиг 81,47 рубля

Официальный курс евро вырос на 90,95 копейки и достиг 81,4676 рубля. Соответствующие данные опубликовал Центробанк России.
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Официальный курс евро вырос почти на 91 копейку

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Официальный курс доллара пробил вверх отметку в 72 рубля, евро — превысил 81

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Рубль развернулся вверх после утреннего падения и немного повышается к доллару и евро в рамках фиксации прибыли

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Центробанк второй день добавляет по рублю в курсы евро и доллара

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Курс рубля на 4 июля 2020: за доллар 71,39, а за евро 80,26

Комсомольская правда04 июля в 01:38
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Общество

Правительство сделало доступнее лизинг автомобилей

Российская газета 03:07
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Microsoft научила Windows 10 управлять фотографиями на смартфоне

Ранее в приложении Your Phone появилась возможность управлять воспроизведением музыки на подключённом смартфоне.
iXBT.com 08:40
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Происшествия

Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе

Известия 04:19
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани

Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
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Общество

В Москве задержан советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов

Во вторник, 7 июля, в Москве задержали советника гендиректора «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова.
Диалог 08:53
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Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 09:07
Политика

Белый дом расследует утечку о якобы сговоре РФ с талибами

Администрация президента США Дональда Трампа начала внутреннее расследование по факту утечки развединформации о якобы сговоре России с талибами.
News.ru 09:12
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Мадонна опубликовала полуобнаженную фотографию с костылем

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Происшествия

На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана

На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
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Шоу-бизнес

Собчак показала романтичное фото с Богомоловым

RuNews24.ru 07:08
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Происшествия

Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае

Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
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Общество

В Алтайском крае за сутки выявили более ста заболевших COVID-19

"За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 115 инфицированных, выздоровели 43 человека, умерли трое, двое из них от COVID-19", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05 июля в 01:40
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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

ИнфоСМИ 04 июля в 11:52
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Армия и оружие

Российскому электромагнитному оружию увеличили дальность поражения

Популярная механика вчера в 02:49
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Путешествия

Российская авиакомпания начала летать за границу

Авиакомпания S7 Airlines начала летать за границу.
Lenta.ru 08:43
Происшествия

В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
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Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

Павел Прилучный отреагировал на разговоры о его отношениях с Мирославой Карпович.
CT news вчера в 10:50
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Технологии

Таяние вечной мерзлоты может привести к появлению новых вирусов

Ученый подчеркнул, что время от времени специалисты сталкиваются с новыми вирусами.
Evo-rus.com 03:09
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Экономика

По 80 тысяч рублей на каждого. Россияне панически запасаются наличными

По данным ЦБ, наличная денежная масса неуклонно растет с марта месяца, когда она увеличилась на 700,9 млрд руб.
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Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
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Экономика

Сбербанк зафиксировал рост расходов россиян за неделю

По данным Сбербанка, 29 и 30 июня падение расходов россиян относительно аналогичного периода прошлого года составляло 7,9%. Однако после поступления гражданам социальных выплат в качестве меры поддержки на фоне пандемии коронавируса был зафиксирован рост трат на 20% год к году.
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Происшествия

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Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции.
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Футбол

Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна

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Известия 08:27
Политика

Foreign Policy (США): в расовых вопросах Америка делает из России пугало (Foreign Policy)

Чтобы не повторять ситуацию с выборами 2016 года, правительству следует перестать делать из российского вмешательства пугало и всячески принижать чернокожих активистов.
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Происшествия

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Шоу-бизнес

25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
Газета.Ru 08:15
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Общество

В Геленджике из-за засухи остановлена часть водозаборных скважин

Как сообщает пресс-служба администрации курорта, из-за жары остановлены 18 из 35 скважин Дивноморского водозабора.
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Происшествия

Три человека утонули в Новосибирске, спасая из воды девочку

RT на русском 08:05
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Политика

МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН

Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
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