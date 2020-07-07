МОСКВА, 07 июля 2020 г. РИА ТВОИ Новости Как сообщает финансово-аналитическое агентство ПРАЙМ на среду официальный курс евро вырос до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился до 72,1719 рубля.

Официальный курс евро к рублю вырос до 81,47 рубля

Общество Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене. 457

Космос Астрономы открыли новый источник углерода во Вселенной Интернациональная команда астрономов открыла новый источник углерода во Вселенной.

Общество На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.

Общество Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов передавал сведения спецслужбам республики. 215

Авто Haval показала официальные изображения нового Haval H6 На родине марки, в Китае, компания уже два раза меняла поколение модели и вот сегодня были представлены официальные фотографии третьей по счету генерации Haval H6. 18

Общество Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.

Общество Глава красноярского заксобрания заразился коронавирусом Председатель законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов находится на карантине из-за положительного теста на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента. 3

Происшествия Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова. 3,8K

Здоровье Минздрав Алтайского края: Ситуация с COVID-19 кардинально поменялась По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, если на первых этапах распространения коронавируса в крае бессимптомное течение заболевания отмечалось у 80% пациентов с COVID-19, то в настоящее время ситуация кардинально поменялась: ярко выраженные симптомы прослеживаются у 70% заболевших. 8

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 121

Шоу-бизнес Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде Сам же актёр ответил жёстким отказом. Чем закончится новое заседание суда по делу бывших супругов станет известно в ближайшие три недели. 2

Энергетика Нефть дешевеет на данных API о запасах в США Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2 миллиона баррелей, притом что аналитики ожидали снижения.

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 3K