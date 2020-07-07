Финансы

РИА ТВОИ НовостиРИА ТВОИ НовостиОфициальный курс евро к рублю вырос до 81,47 рубля

МОСКВА, 07 июля 2020 г. РИА ТВОИ Новости Как сообщает финансово-аналитическое агентство ПРАЙМ на среду официальный курс евро вырос до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился до 72,1719 рубля.
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ЦБ установил официальные курсы на среду

Бизнес журнал01:50

Официальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля

ПРАЙМвчера в 06:46

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 81,4676 руб

Финмаркет01:02

Официальный курс доллара пробил вверх отметку в 72 рубля, евро — превысил 81

Росбалтвчера в 07:42

Центробанк второй день добавляет по рублю в курсы евро и доллара

Фонтанка.Рувчера в 07:39

ЦБ РФ повысил курс доллара на 8 июля до 72,17 руб

ТАССвчера в 06:50

Курсы доллара и евро на 8 июля

Банки.ру01:00
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Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM вчера в 13:37
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Космос

Астрономы открыли новый источник углерода во Вселенной

Интернациональная команда астрономов открыла новый источник углерода во Вселенной.
Аргументы и Факты 06 июля в 12:17
Здоровье

В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом

За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
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Политика

Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

РБК вчера в 22:21
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Футбол

«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года

"Милан" впервые с марта 1989 года забил четыре мяча в ворота "Ювентуса" в рамках чемпионата Италии.
РИА Новости вчера в 17:53
Общество

На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса

Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
1,9K
Общество

Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов передавал сведения спецслужбам республики.
ТАСС вчера в 17:50
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Авто

Haval показала официальные изображения нового Haval H6

На родине марки, в Китае, компания уже два раза меняла поколение модели и вот сегодня были представлены официальные фотографии третьей по счету генерации Haval H6.
SpeedMe вчера в 04:20
18
Общество

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду

В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
Общество

Глава красноярского заксобрания заразился коронавирусом

Председатель законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов находится на карантине из-за положительного теста на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.
РИА Новости 01:40
3
Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
215
Происшествия

Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи

В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
10
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
3,8K
Здоровье

Минздрав Алтайского края: Ситуация с COVID-19 кардинально поменялась

По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, если на первых этапах распространения коронавируса в крае бессимптомное течение заболевания отмечалось у 80% пациентов с COVID-19, то в настоящее время ситуация кардинально поменялась: ярко выраженные симптомы прослеживаются у 70% заболевших.
Коммерсантъ Новосибирск 00:51
8
Общество

Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей

Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора.
Газета.Ru 06 июля в 11:12
1,1K
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
121
Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде

Сам же актёр ответил жёстким отказом. Чем закончится новое заседание суда по делу бывших супругов станет известно в ближайшие три недели.
SM News 01:07
2
Энергетика

Нефть дешевеет на данных API о запасах в США

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2 миллиона баррелей, притом что аналитики ожидали снижения.
ПРАЙМ 01:08
Культура

В Петербурге начали снимать 20 сезон сериала «Тайны следствия»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки 20 сезона детективного сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в главной роли.
АБН вчера в 16:58
47
Общество

70 семей в Республике Алтай удостоены медалей «За любовь и верность»

Звезда Алтая 01:47
1
Общество

В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент

Коммерсантъ вчера в 22:57
49
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
3K
Гаджеты

Samsung анонсировал виртуальную презентацию в августе

Афиша Daily вчера в 19:37
Армия и оружие

В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами

Позже Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, в том числе высокопоставленного американского чиновника, сообщила, что из-за сговора России с боевиками погибли несколько военнослужащих американской коалиции.
РБК вчера в 21:44
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Происшествия

Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 вчера в 13:01
67
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