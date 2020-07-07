Финансы
РИА ТВОИ НовостиОфициальный курс евро к рублю вырос до 81,47 рубля
МОСКВА, 07 июля 2020 г. РИА ТВОИ Новости Как сообщает финансово-аналитическое агентство ПРАЙМ на среду официальный курс евро вырос до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился до 72,1719 рубля.
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Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM вчера в 13:37
Космос
Астрономы открыли новый источник углерода во Вселенной
Интернациональная команда астрономов открыла новый источник углерода во Вселенной.
Аргументы и Факты 06 июля в 12:17
Здоровье
В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом
За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
Футбол
«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года
"Милан" впервые с марта 1989 года забил четыре мяча в ворота "Ювентуса" в рамках чемпионата Италии.
РИА Новости вчера в 17:53
Общество
На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса
Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Общество
Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова
Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов передавал сведения спецслужбам республики.
ТАСС вчера в 17:50
Авто
Haval показала официальные изображения нового Haval H6
На родине марки, в Китае, компания уже два раза меняла поколение модели и вот сегодня были представлены официальные фотографии третьей по счету генерации Haval H6.
SpeedMe вчера в 04:20
Общество
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду
В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
Общество
Глава красноярского заксобрания заразился коронавирусом
Председатель законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов находится на карантине из-за положительного теста на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.
РИА Новости 01:40
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Происшествия
Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи
В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Здоровье
Минздрав Алтайского края: Ситуация с COVID-19 кардинально поменялась
По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, если на первых этапах распространения коронавируса в крае бессимптомное течение заболевания отмечалось у 80% пациентов с COVID-19, то в настоящее время ситуация кардинально поменялась: ярко выраженные симптомы прослеживаются у 70% заболевших.
Коммерсантъ Новосибирск 00:51
Общество
Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей
Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора.
Газета.Ru 06 июля в 11:12
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде
Сам же актёр ответил жёстким отказом. Чем закончится новое заседание суда по делу бывших супругов станет известно в ближайшие три недели.
SM News 01:07
Энергетика
Нефть дешевеет на данных API о запасах в США
Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2 миллиона баррелей, притом что аналитики ожидали снижения.
ПРАЙМ 01:08
Культура
В Петербурге начали снимать 20 сезон сериала «Тайны следствия»
В Санкт-Петербурге стартовали съемки 20 сезона детективного сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в главной роли.
АБН вчера в 16:58
Общество
В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент
Коммерсантъ вчера в 22:57
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Гаджеты
Samsung анонсировал виртуальную презентацию в августе
Афиша Daily вчера в 19:37
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
Позже Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, в том числе высокопоставленного американского чиновника, сообщила, что из-за сговора России с боевиками погибли несколько военнослужащих американской коалиции.
РБК вчера в 21:44
Происшествия
Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине
Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 вчера в 13:01