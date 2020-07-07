Финансы

РИА ТВОИ НовостиРИА ТВОИ НовостиОфициальный курс евро к рублю вырос до 81,47 рубля

МОСКВА, 07 июля 2020 г. РИА ТВОИ Новости Как сообщает финансово-аналитическое агентство ПРАЙМ на среду официальный курс евро вырос до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился до 72,1719 рубля.
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Официальный курс евро вырос почти на 91 копейку

Телеканал 360°08:29

Курсы валют ЦБ РФ на 7 июля: 72,1719 руб/доллар США и 81,4676 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс доллара пробил вверх отметку в 72 рубля, евро — превысил 81

Росбалт07:42

Центробанк второй день добавляет по рублю в курсы евро и доллара

Фонтанка.Ру07:39

ЦБ РФ повысил курс доллара на 8 июля до 72,17 руб

ТАСС06:50

Официальный курс евро достиг 81,47 рубля

Газета.Ru07:06

Курс рубля на 4 июля 2020: за доллар 71,39, а за евро 80,26

Комсомольская правда04 июля в 01:38
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Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Газета.Ru 11:51
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Армия и оружие

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В акваторию Черного моря вошла корабельная группа НАТО.
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Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
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Цена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности

Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России.
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