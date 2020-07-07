Финансы
РИА ТВОИ НовостиОфициальный курс евро к рублю вырос до 81,47 рубля
МОСКВА, 07 июля 2020 г. РИА ТВОИ Новости Как сообщает финансово-аналитическое агентство ПРАЙМ на среду официальный курс евро вырос до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился до 72,1719 рубля.
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Здоровье
В Курганской области оценили ситуацию с коронавирусом в регионе
Ранее вирусолог Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» оценил вероятность второй волны COVID-19 в Москве.
RT на русском 12:10
Экономика
На Украине пустят с молотка реактивные самолеты
Lenta.ru 10:12
Кино
Сильвестр Сталлоне объявил о работе над режиссерской версией «Рокки 4»
Live24 вчера в 06:43
Политика
Около десяти человек проводят у здания ФСБ акцию в поддержку Сафронова
Около десяти человек собрались у центрального здания ФСБ в Москве на несанкционированную акцию в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:21
Армия и оружие
В пресс-службе Центрального военного округа разъяснили, что происходит с омским медцентром Минобороны
На запрос нашего издания при подготовке материала в пресс-службе Центрального военного округа не ответили.
БК55 11:21
Армия и оружие
В Черное море вошла группа кораблей НАТО
В акваторию Черного моря вошла корабельная группа НАТО.
Вести.Ru 11:42
Происшествия
Горсуд Петербурга отложил слушание дела историка Соколова до 8 июля
В понедельник, 6 июля, в Горсуде Петербурга отложили рассмотрение дела Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Форпост Северо-Запад вчера в 09:44
Авто
Rolls-Royce представил Wraith 2020 в эксклюзивной версии Kryptos
Rolls-Royce анонсировал обновленный Wraith 2020. Версия Kryptos будет выпускаться лимитированной коллекцией - всего 50 экземпляров.
Car.ru 11:00
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
РИА Новости 10:45
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости вчера в 11:33
Происшествия
СК нашел доказательства убийства младенца врачами в Калининграде
Следственный комитет (СК) нашел доказательства убийства младенца врачами в Калининграде.
Piter.tv 10:36
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Общество
ВОЗ отправит специалистов в Китай для выявления источника коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена направить своих представителей в Китай, чтобы установить источник происхождения коронавируса.
Известия 12:11
Общество
ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
Энергетика
Цена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности
Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России.
Интерфакс 05:13
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:28
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Херд встретились в суде
Депп судится с таблоидом The Sun, в публикации которого его обвиняли в домашнем физическом и психологическом насилии по отношению к Херд.
Газета.Ru 06:49
Общество
Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом.
Lenta.ru 11:49
Транспорт
Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля
Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Происшествия
СК завершил расследование дел о фото нацистов в «Бессмертном полку»
Rambler News Service 03:58
Происшествия
Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве
Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:29